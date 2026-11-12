Las invasiones bárbaras: un análisis de las crisis del siglo XXI y sus repercusiones

El siglo XXI ha sido testigo de un catastrófico recorrido que se inicia con el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Ese mismo año, China se unió a la Organización Mundial del Comercio, mientras el escándalo de Enron marcaba el inicio de un capitalismo descontrolado, presagiando el crash de Lehman Brothers. Desde entonces, el declive del Imperio estadounidense ha sido imparable, y la historia ha continuado con una serie de crisis que han transformado el panorama global.

En su obra Las invasiones bárbaras, el autor Claudi Pérez realiza un exhaustivo repaso de los eventos que han definido este periodo, sosteniendo dos tesis fundamentales. Primero, que los bárbaros no son una amenaza externa, sino que están profundamente arraigados en el sistema, con una extrema derecha aliada a los tecnomagnates, lo que ha generado un reflujo reaccionario en la geopolítica y la geoeconomía. En segundo lugar, aunque el pesimismo de nuestros días está justificado por el desorden y el descontento, el catastrofismo resulta excesivo; el Apocalipsis rara vez cumple con las expectativas de sus profetas.

La obra también destaca una de las grandes paradojas de nuestra época: somos la generación más saludable, rica y longeva de la historia, pero al mismo tiempo, vivimos en un estado de creciente temor. La crisis climática se perfila como una de las mayores amenazas del futuro, y a pesar de ello, es importante recordar las palabras de Paul Auster: "Parecía que el mundo estaba a punto de acabarse, pero no se acabó".

Este ensayo, publicado por DEBATE en 2026, invita a reflexionar sobre la complejidad de las crisis contemporáneas y la resiliencia humana ante la adversidad. En un momento en que el miedo parece dominar el discurso público, Las invasiones bárbaras ofrece una mirada crítica y matizada que vale la pena explorar.

Ficha del libro: