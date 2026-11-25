El pasado tiene memoria. Y no está dispuesto a callar ni a perdonar. Esta premisa es el motor de "La última luciérnaga", una novela que se adentra en los oscuros recovecos de la memoria y la violencia. La autora, cuya habilidad para tejer tramas complejas ha sido reconocida en el ámbito de la novela negra, nos presenta a Aia Oiasso, una ertzaina de San Sebastián que se enfrenta a un dilema personal y profesional tras descubrir que está embarazada de un romance fugaz.

La historia toma un giro inesperado cuando Aia es testigo de un brutal apuñalamiento en plena celebración navideña. Este crimen no solo marca un punto de inflexión en su vida, sino que también desata una espiral de violencia que la atrapa en una investigación cada vez más oscura. A medida que avanza la trama, Aia se ve obligada a colaborar con su hermano Martín, también policía, con quien mantiene una relación distante. Juntos, se sumergen en un mundo de secretos y venganza que amenaza con desbordar sus vidas.

La novela, publicada por Plaza & Janés en 2026, se inscribe en el género de la intriga y el terror, y destaca por su capacidad para mantener al lector en vilo. La autora, a través de una prosa ágil y envolvente, logra capturar la esencia de una ciudad que, a pesar de su belleza, esconde un pasado turbulento. La atmósfera de San Sebastián se convierte en un personaje más, aportando un contexto que enriquece la narrativa.

Hoy en día, la relevancia de "La última luciérnaga" radica en su exploración de temas como la violencia, la memoria y la búsqueda de justicia. En un mundo donde los ecos del pasado a menudo resuenan en el presente, esta obra invita a reflexionar sobre cómo las decisiones tomadas pueden tener repercusiones inesperadas. La relación entre Aia y Martín, marcada por la distancia y la tensión, añade una capa emocional que complementa la intriga principal.

En conclusión, "La última luciérnaga" no solo es un thriller que atrapa desde la primera página, sino también una profunda reflexión sobre el pasado y sus sombras. La novela promete mantener a los lectores en vilo, mientras exploran los límites de la justicia y la redención.

| Editorial | Plaza & Janés | |----------------|----------------| | Género | Novela negra, intriga, terror | | Año de edición | 2026 | | ISBN | 9788401039331 | | Idioma | Español | | Nº de páginas | 368 |