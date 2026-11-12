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La puerta de no retorno: un viaje a la esencia del dolor africano

La reconocida autora de terror latinoamericano, María Fernanda Ampuero, presenta su nueva obra que aborda la historia y mitología de África.

12/11/2026 | 09:01Redacción Cadena 3

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La puerta de no retorno: un viaje a la esencia del dolor africano

FOTO: La puerta de no retorno: un viaje a la esencia del dolor africano

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María Fernanda Ampuero, una de las voces más destacadas del terror latinoamericano, nos sorprende con su nueva obra "La puerta de no retorno", donde desplaza su mirada hacia un continente lleno de historia y sufrimiento: África. En este libro, que cuenta con ilustraciones de la artista keniata Lynn Atieno, la autora nos invita a explorar la mitología ancestral y la historia desgarradora de un continente marcado por el poscolonialismo.

La prosa de Ampuero es implacable y poderosa, abordando temas como el extractivismo, la explotación y la esclavitud. Estos elementos trascienden el mero hecho histórico y se convierten en metáforas sobre la dominación y la violencia estructural que han asolado a África a lo largo de los años. La obra se convierte así en un grito de resistencia y dignidad, reflejando la constante lucha por la humanidad en medio de la adversidad.

El contexto actual hace que esta obra sea aún más relevante. En un mundo donde las narrativas sobre África suelen ser simplificadas o distorsionadas, Ampuero ofrece una visión profunda y matizada que invita a la reflexión. Su habilidad para combinar la narrativa con la crítica social la posiciona como una autora imprescindible en la literatura contemporánea.

La publicación de "La puerta de no retorno" no solo es un aporte a la literatura, sino también una invitación a repensar nuestra relación con la historia y la cultura africana. En un momento en que la literatura busca dar voz a las historias olvidadas, Ampuero se erige como una de las narradoras más audaces y necesarias de nuestro tiempo.

Ficha del libro:

EditorialPÁGINAS DE ESPUMA
GéneroNarrativa
Año de edición2026
ISBN9788483933954
ISBN digital9788483937396
IdiomaEspañol

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