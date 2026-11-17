Marie-Jeanne Echeverria fue una joven vascofrancesa que, con apenas veinte años, se unió a la Resistencia contra la ocupación nazi en Francia. Su historia, marcada por la valentía y el sufrimiento, es el eje central del nuevo libro de Edurne Portela, que nos invita a reflexionar sobre el significado de la supervivencia tras la experiencia de la deportación. Detenida por la Gestapo en junio de 1944, Marie-Jeanne fue deportada al campo de concentración de Ravensbrück, donde su vida cambió para siempre.

La historia de Marie-Jeanne está íntimamente ligada a la de su prima y madrina, María Josefa Sansberro, conocida como Maddi, quien fue una figura clave en la Resistencia. Maddi fue retratada en la novela "Maddi y las fronteras" de Edurne Portela, donde se narra su transición de contrabandista a salvadora de vidas en la frontera vasca. Ambas mujeres compartieron la lucha contra el régimen nazi, pero sus destinos fueron diferentes: mientras Maddi no sobrevivió a los campos de concentración, Marie-Jeanne logró regresar, aunque con un trauma que marcaría su existencia.

El libro no solo narra la vida de Marie-Jeanne, sino que también plantea preguntas profundas sobre la memoria y la transmisión de experiencias traumáticas. ¿Qué significa realmente sobrevivir a una experiencia tan devastadora? ¿Es posible reconstruir una vida cargando con el peso de esos recuerdos? A través de la voz de Angélique Bereau, la nieta de Marie-Jeanne, se nos ofrece una mirada íntima sobre la memoria familiar y el relato fragmentado de su abuela.

En este viaje a los lugares que marcaron la vida de Marie-Jeanne, el lector se encuentra con las voces de otras supervivientes que también han dejado constancia de sus vivencias. Edurne Portela utiliza su pluma para explorar cómo se puede seguir viviendo tras un trauma de dimensiones inasumibles y qué legado dejan estas experiencias en las generaciones futuras. A través de un enfoque que combina la investigación histórica con la reflexión personal, el libro se convierte en una obra relevante y necesaria en el contexto actual.

La obra de Portela no es ficción, pero sí está impregnada de imaginación, buscando completar el relato escurridizo del pasado. En un momento en que la memoria histórica es más importante que nunca, "No puedes quedarte aquí" se presenta como un testimonio poderoso que invita a la reflexión ética y política sobre nuestra historia compartida.

Ficha del libro: