La bola negra: un viaje visual por el rodaje de la película de Calvo y Ambrossi

La bola negra, la película dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, se extiende más allá de la pantalla en un libro que captura la esencia del rodaje a través de la lente de Carla Oset. Este volumen reúne una serie de fotografías que, con una delicadeza asombrosa, nos acercan a los personajes y al contexto de un país marcado por la guerra.

La fotografía fija se convierte en el ojo sigiloso de un rodaje, preservando su memoria. Con su mirada, Carla Oset nos invita a detenernos en los cuerpos, los gestos y los silencios que habitan la película, revelando también lo que ocurre en sus márgenes. Cada bloque de imágenes se abre con un soneto de Federico García Lorca, "El amor duerme en el pecho del poeta", que dialoga verso a verso con las fotografías, culminando en una reproducción completa al final del libro. Este gesto se erige como un homenaje no solo a la película de Calvo y Ambrossi, sino también a la poesía y a una forma particular de mirar el mundo.

El eco de un grito resuena a lo largo de las páginas: "¡Mira que nos acechan todavía!". Esta frase nos recuerda la vigencia de los temas tratados en la película y en el libro, invitando a la reflexión sobre la realidad que enfrentan muchos países. La bola negra no es solo un libro de fotografías; es un testimonio visual que nos conecta con la historia y la cultura contemporánea.

En un momento en que el arte y la cultura se enfrentan a desafíos sin precedentes, la obra de Calvo y Ambrossi se presenta como un faro de esperanza y resistencia. Este libro es una oportunidad para apreciar la belleza y la complejidad de la narrativa visual, así como para recordar la importancia de la memoria en tiempos de crisis.

Ficha del libro: