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Incel: una novela sobre la frustración masculina y el rencor hacia las mujeres

Luis, un funcionario de 30 años, se enfrenta a su propia narrativa de rencor hacia las mujeres en un mundo hostil.

13/11/2026 | 07:00Redacción Cadena 3

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Incel: una novela sobre la frustración masculina y el rencor hacia las mujeres

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Incel es un término que se ha popularizado en los últimos años, refiriéndose a aquellos hombres que se consideran "célibes involuntarios". Esta novela, escrita por un autor contemporáneo, se adentra en la vida de Luis, un hombre de 30 años que vive con sus padres y trabaja como funcionario. A través de su monólogo interno, el lector es testigo de su creciente frustración y resentimiento hacia las mujeres, un sentimiento que se intensifica mientras pasa horas discutiendo en Twitter.

La obra, publicada por Grijalbo en 2026, se inscribe dentro del género de la narrativa y ofrece una mirada crítica a la cultura de la queja y el victimismo que caracteriza a ciertos sectores masculinos. A medida que avanza la trama, una serie de eventos inesperados comienzan a desmoronar la narrativa que Luis ha construido a lo largo de los años. Este giro lo lleva a cuestionarse si, en realidad, el problema no está en el mundo exterior, sino en su propia percepción de la realidad.

La relevancia de esta novela radica en su capacidad para abordar temas complejos y actuales, como la masculinidad tóxica y la soledad en la era digital. En un momento en que las discusiones sobre género y relaciones interpersonales son más pertinentes que nunca, Incel invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder y la búsqueda de conexión en un mundo que parece cada vez más dividido.

La obra no solo es un retrato de un individuo atrapado en su propia narrativa, sino también un espejo de una sociedad que lucha por entender las nuevas formas de relación y la frustración que puede surgir de la desconexión. Con 224 páginas, este libro se convierte en una lectura esencial para aquellos interesados en explorar las complejidades de la identidad masculina contemporánea.

Ficha del libro:

EditorialGrijalbo
GéneroNarrativa
Año de edición2026
ISBN9788425375439
ISBN digital9788425375446
IdiomaEspañol
Nº de páginas224

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