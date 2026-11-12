FOTO: Flor de invierno: un viaje entre magia y traiciones en un reino oscuro

Flor de invierno, la nueva novela de CROSSBOOKS, nos sumerge en un universo donde la magia y la traición son moneda corriente. La historia sigue a Ethel Ashbourne, una joven que, tras desatar su magia de sangre, se encuentra atrapada en el círculo de la Soberbia, un juego mortal orquestado por el príncipe demoníaco Altairon. Su misión: encontrar a Orfeo, un rebelde que amenaza el trono y que podría cambiar el destino del reino.

En este escenario de intrigas, Ethel debe aprender a jugar sus cartas para sobrevivir. Sin embargo, su mayor tormento es Nox Harker, un personaje del que no puede escapar. A pesar de su determinación de odiarlo por un engaño pasado, el recuerdo de su conexión sigue vivo, y cuando sus caminos se crucen nuevamente, la atracción que creía superada resurgirá entre el rencor y el deseo.

La novela, dirigida a un público juvenil, se desarrolla en un mundo donde la corrupción de las almas es la norma. Ethel se enfrenta a su mayor miedo: en un lugar diseñado para la perdición, ¿es posible encontrar la salvación sin perderse a sí misma? Este dilema existencial, junto con la tensión romántica entre los protagonistas, ofrece una narrativa rica en emociones y conflictos internos.

La obra de CROSSBOOKS se destaca por su capacidad de entrelazar elementos de la fantasía y la ciencia ficción, creando un relato que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre la identidad y la lucha personal. En un momento en que las historias de heroínas fuertes y complejas son más relevantes que nunca, Flor de invierno se presenta como una lectura imprescindible para quienes buscan aventuras llenas de magia y autodescubrimiento.

Ficha del libro:

| **Editorial** | **CROSSBOOKS** |

| **Género** | **Fantástica, ciencia ficción** |

| **Año de edición** | **2026** |

| **ISBN** | **9788408326496** |

| **ISBN digital** | **9788408326502** |

| **Idioma** | **Español** |

| **Nº de páginas** | **464** |