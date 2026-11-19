Marshel Allen es una joven que anhela convertirse en alumna del célebre doctor Viktor Frank, conocido por sus controvertidos experimentos de alquimia. La oportunidad se presenta cuando la prestigiosa escuela Golstadt abre sus puertas a estudiantes de escasos recursos mediante becas. Sin dudarlo, Marshel se postula, impulsada por su deseo de aprender y por la atracción que siente hacia su nuevo y enigmático profesor.

En este contexto, En el corazón del monstruo se convierte en un relato que fusiona la fantasía y la ciencia ficción, explorando los límites de la ética científica. La historia se desarrolla en un ambiente donde la ciencia se entrelaza con la herejía, y donde el laboratorio del doctor Frank esconde secretos que podrían desafiar incluso a la muerte. La trama se adentra en un mundo donde el amor se presenta como el experimento más arriesgado de todos.

La novela, dirigida a un público juvenil a partir de los 16 años, invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en nombre del amor y el conocimiento. La figura del doctor Frank representa no solo el poder del saber, sino también el peligro que conlleva cruzar ciertas fronteras. La atracción entre Marshel y su profesor se convierte en un hilo conductor que desafía las normas establecidas, planteando preguntas sobre la moralidad y las consecuencias de nuestros actos.

La obra, publicada por CROSSBOOKS en 2026, se suma a la rica tradición de la literatura juvenil que aborda temas complejos de manera accesible. La prosa de la autora logra captar la atención del lector, llevándolo a un viaje donde el amor y la ciencia se entrelazan de formas inesperadas. En un momento en que la juventud busca respuestas y desafíos, esta novela se presenta como una opción cautivadora que invita a explorar los límites de la pasión y el conocimiento.

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