Todo comienza con una deportación. En "El paisaje es un grito", la tercera novela de Eduardo Ruiz Sosa, el protagonista, conocido como Al Baldor, se ve obligado a regresar a su lugar de origen tras ser expulsado del Otro Lado, un limbo donde ha vivido como indocumentado. Este regreso no es solo físico, sino un enfrentamiento con su pasado y su identidad, en un contexto marcado por la violencia y la ambición.

La historia se desarrolla en un viaje a través de los desiertos y montañas de la Sierra Madre, donde Al Baldor se une a tres migrantes indocumentados. Juntos, intentan encontrar su camino en un laberinto de pueblos con nombres extranjeros, mientras lidian con la pérdida y el desarraigo. La muerte de uno de sus compañeros, el Genízaro, añade una capa de tragedia a su travesía, reflejando la fragilidad de la vida en un entorno hostil.

"El paisaje es un grito" no solo narra la experiencia de la migración, sino que también explora los fantasmas del pasado y del futuro. A través de sus páginas, el lector se sumerge en un mundo donde las fábricas en la frontera, los cementerios y las ruinas se entrelazan con la historia de un hombre que soñó con fundar veintitrés ciudades llamadas París. Este relato desbordante invita a reflexionar sobre las tentativas de recomponer lo que queda de nosotros tras los derrumbes de lo colectivo y lo íntimo.

La obra de Eduardo Ruiz Sosa se inscribe en la literatura contemporánea, un género que ha cobrado relevancia en los últimos años por su capacidad de abordar temas complejos y actuales. La novela se convierte en un espejo de la realidad que enfrentan muchos migrantes hoy en día, ofreciendo una mirada profunda y conmovedora sobre la búsqueda de identidad en un mundo marcado por la desigualdad y la violencia.

En un momento en que la migración es un tema candente en el debate público, "El paisaje es un grito" se presenta como una lectura necesaria. La prosa de Ruiz Sosa es un llamado a la empatía y a la comprensión, recordándonos que detrás de cada historia de migración hay seres humanos que luchan por encontrar su lugar en el mundo.

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