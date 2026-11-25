España es un país donde los mitos y leyendas han tejido un rico tapiz cultural a lo largo de los siglos. Desde la Santa Compaña hasta el lobishome, pasando por el cuélebre y las lamias, estas historias han sido parte integral de la identidad nacional, reflejando temores y sueños de generaciones.

El libro "Bestiario de España" nos invita a un fascinante viaje por la península y sus islas, explorando las tradiciones que han dado vida a estas criaturas míticas. A través de sus páginas, el lector podrá descubrir cómo el paso del tiempo ha transformado estas leyendas, adaptándolas a los cambios culturales y geográficos de la tierra que habitamos.

Con un enfoque juvenil, esta obra se presenta como un cómic que combina la narrativa visual con la rica tradición oral de España. Cada página es un homenaje a la diversidad de mitos que han acompañado a los españoles desde tiempos inmemoriales, ofreciendo una mirada fresca y accesible a un patrimonio cultural a menudo olvidado.

La editorial Alfaguara IJC ha logrado captar la esencia de estas leyendas en un formato atractivo y contemporáneo, ideal para jóvenes lectores que buscan conectar con sus raíces culturales. La obra, que se publicó en 2026, no solo es un deleite visual, sino también una invitación a reflexionar sobre la importancia de las historias que nos definen como sociedad.

En un mundo donde la globalización tiende a diluir las particularidades culturales, "Bestiario de España" se erige como un recordatorio de la riqueza de nuestra herencia. La lectura de este libro no solo entretiene, sino que también educa, permitiendo a los jóvenes explorar un pasado lleno de magia y misterio.