8 ideas de Diego Bernardoni para llegar mejor a los +50, "la nueva longevidad"

Cada 28 de agosto se celebra el Día de la Ancianidad. En una época en la que esta etapa de la vida se extiende cada vez más, Diego Bernardoni presenta en su libro "La segunda mitad: +50, vivir la nueva longevidad", donde aborda esta temática, basado en su experiencia personal y en datos científicos, explicados desde el sentido común.

El médico y autor presenta el libro en Librería Quade este lunes a las 18.30, pero antes, pasó por Cadena 3 para conversar sobre algunos de los puntos que toca en su obra:

- Planificar la longevidad

En todo el mundo, la longevidad se extiende, con los avances tecnológicos y de salud. Córdoba es, de hecho, una de las provincias y ciudades más longevas de la Argentina. Muchos llegan a jubilarse cerca de los 65 para darse cuenta que tienen en promedio 25 años más de vida. Hay que empezar a hacer pedagogía sobre este tema para llegar mejor preparados.

- Prepararnos desde jóvenes

Algo que le diría a los jóvenes es que sepan que seguramente vayan a vivir mucho tiempo, y va a haber muchos cambios y transiciones. Y la calidad de vida que tengan en el último cuarto de su vida depende de cómo actúen hoy, tanto en conductas saludables a nivel físico como mental.

- Aprender de otros adultos mayores

La longevidad es un fenómeno real, que ya se vive hoy en día, no estamos hablando del futuro. Hoy las personas mayores que vemos, nos ayudan a redefinir el concepto de envejecimiento.

- Aceptar las etapas de la vida y encontrarles un propósito

Una vida larga esta plagada de transiciones. En el siglo XX salíamos de la educación, íbamos a trabajar y terminábamos en la jubilación . Hoy la vida puede llegar a tener muchas más transiciones, y la jubilación, específicamente, es algo para lo que no nos preparan. Hay que llenar esos años de vida, con un propósito, algún sueño postergado por los hijos, por la familia, etc.

- Prepararse para el cambio de vida

He dado cursos sobre jubilaciones en empresas, y personas próximas a jubilarse me dicen “esto debería haberlo sabido 10 años antes”. La realidad es que perdés seguridad financiera, vínculos emocionales y estimulo cognitivo.

- Pensar formas de combatir la soledad y el deterioro cognitivo

Hay estudios que demuestran el trabajo es el gran ordenador de la vida en sociedad, y cuando se dan estas transiciones bruscas, empieza un proceso de deterioro cognitivo y una enorme sensación de soledad. Esto es peor en los hombres, a quienes el trabajo les impacta más en la vida cotidiana. Pero eso es posible de combatir y de cambiar, hay que mantener el ecosistema social y los vínculos afectivos, incluso desarrollando nuevos.

- La sociedad no se prepara para la longevidad

Hay una frase de Adrin, el astronauta que llegó a la luna, que dijo “nos preparan para ir, pero no para regresar”. Con la vejez, la jubilación y la longevidad, pasa lo mismo. Y ahí llega la enfermedad, la angustia.

- La clave: encontrar un propósito

Además del ejercicio físico, que es muy importante para llegar bien a la longevidad, la trascendencia y religiosidad influyen. No hablo solo de religión, de ir a misa o al templo todos los días, sino de trascendencia. Uno tiene que empezar a pensar, qué me mantiene ocupado y qué me trae felicidad.

Entrevista de Siempre Juntos