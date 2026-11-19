Vuelve la Fórmula 1: el cronograma y horarios para Colapinto en el GP de Las Vegas
El argentino busca dejar atrás la mala racha de seis fechas sin sumar puntos.
19/11/2026 | 16:48Redacción Cadena 3
FOTO: Franco Colapinto
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará volver a sumar puntos después de varias fechas.
Este Gran Premio, que corresponde a la vigésima primera fecha del campeonato, se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.
La actividad en Las Vegas comenzará el jueves por la noche con la primera práctica libre, que está programada para las 21:30 (hora de Argentina), mientras que las siguientes dos sesiones de entrenamiento serán el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.
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En la previa del GP de Las Vegas, el piloto argentino confesó su deseo de disputar la odisea, elogió a los hermanos Benavides, analizó el estreno de un turbo nuevo y habló del presente de Boca.
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El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.
El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.
Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.
El cronograma y horarios del GP de Las Vegas
Jueves 19 de noviembre:
Práctica libre 1: 9:30 PM
Viernes 20 de noviembre:
Práctica libre 2: 1 AM
Práctica libre 3: 9:30 PM
Sábado 21 de noviembre:
Clasificación: 1 AM
Domingo 22 de noviembre:
Carrera: 1 AM
Lectura rápida
¿Quién es el piloto argentino que competirá en Las Vegas?
El piloto argentino es Franco Colapinto de Alpine.
¿Cuándo comienza la actividad en el Gran Premio?
La actividad comienza el jueves por la noche con la primera práctica libre a las 21:30 (hora de Argentina).
¿Dónde se lleva a cabo el Gran Premio?
El Gran Premio se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas.
¿Qué título ha ganado Andrea Kimi Antonelli?
Ha ganado el título de campeón más joven de la historia con solo 20 años.
¿Qué equipo ya ha asegurado el título en el campeonato de constructores?
El equipo que ha asegurado el título es Mercedes.