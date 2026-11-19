El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tendrá actividad este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, donde intentará volver a sumar puntos después de varias fechas.

Este Gran Premio, que corresponde a la vigésima primera fecha del campeonato, se lleva a cabo en el Circuito Callejero de Las Vegas, que cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.

La actividad en Las Vegas comenzará el jueves por la noche con la primera práctica libre, que está programada para las 21:30 (hora de Argentina), mientras que las siguientes dos sesiones de entrenamiento serán el viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

El cronograma y horarios del GP de Las Vegas

Jueves 19 de noviembre:

Práctica libre 1: 9:30 PM

Viernes 20 de noviembre:

Práctica libre 2: 1 AM

Práctica libre 3: 9:30 PM

Sábado 21 de noviembre:

Clasificación: 1 AM

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1 AM