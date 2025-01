Emotivo relato del piloto que recuperó el avión con el que combatió en Malvinas

Está de vuelta en la Argentina el avión Aermacchi MB-339, con el que el teniente Owen Crippa, de la Armada Argentina, tuvo una heroica actuación en la Guerra de Malvinas en 1982.

Este avión, de fabricación italiana, fue utilizado el 21 de mayo de 1982 en una misión que inicialmente era de reconocimiento armado.

En esta misión, Crippa descubrió la flota británica que se preparaba para desembarcar en el estrecho de San Carlos y, en un acto audaz, atacó la fragata HMS Argonaut. A pesar de estar rodeado por varios buques enemigos, logró evadir los disparos y regresar a su base sin sufrir daños.

El Aermacchi MB-339 que pilotó Crippa fue parte de la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Ataque y desempeñó un papel crucial durante el conflicto.

Después de la guerra, el avión fue vendido al extranjero como parte de un canje por repuestos para helicópteros de la Armada, lo que causó gran desilusión a Crippa al enterarse en 2005.

Años más tarde, tras una larga búsqueda y negociaciones, Crippa logró repatriar el avión a Argentina. Este 21 de enero, el Aermacchi MB-339 llegó a Sunchales, su ciudad natal y fue estacionado en la puerta de su casa.

El avión llegó desarmado desde Estados Unidos y actualmente se encuentra en proceso de restauración. "Fue increíble ver a este avión estacionado en la puerta de mi casa", describió Cripa.

"Cuando llegó el contenedor, el verificador de aduanas saltó arriba al chasis para abrirlo y revisar. Y yo salte al chasis con mis dos mecánicos los mismos que estaban en Malvinas, le tomé la mano y le dije no nos quites el privilegio de ser nosotros quienes lo abramos. Así que abrí el contenedor y fui el primero que me metí adentro", describió Owen sobre el reencuentro con el avión.

"Yo siempre estuve en contacto con el avión. De hecho, amigos en Estados Unidos, tenían su avión al lado de estos aviones, así que me mandaba fotos y me ayudó mucho en toda esta operatoria. En el 2022, cuando ya se habían agotado todas mis intenciones de traerlo al avión por otras vías, un grupo de amigos de acá de Sunchales, Darío Volatti, Leo Colino, Osiris, Rosero y gente del Aeroclub, me dijeron, 'lo tenemos que traer'", contó Owen.

Para esta tarea contó con la ayuda de Sancor Seguros quien le prestó al Aeroclub dólares para realizar la compra y el traslado, y también de la empresa Clayton International, que tiene sede en Georgia, quien ayudó con toda la negociación en Estados Unidos y los trámites de logística.

Ahora, ya con el avión en Argentina los planes son restaurar el avión, mantener la pintura original y recuperar algunas piezas que fueron vendidas a distintas partes del mundo. "Le faltan algunos elementos muy importantes, pero ya los tenemos ubicados en el mundo, y estamos viendo cómo hacerlos llegar para que el avión quede armado absolutamente original", indicó.

Crippa ha expresado su deseo de que una vez restaurado el avión crear un museo interactivo donde se pueda honrar la historia del Aermacchi y su papel en la defensa argentina durante la guerra. Además, está buscando apoyo financiero para completar la restauración y montar el avión, ya que hasta el momento todo se ha llevado a cabo con fondos privados. "Acá no recibimos dinero ni del Estado, ni de empresas, ni de instituciones", afirma y por eso convoca a quienes quieran colaborar a sumarse a esta movida que se puede seguir en redes bajo el nombre de @misionowen y aportar al alias Queso.Ciclo.Suela del Aeroclub de Sunchales, para así juntar los fondos para la creación del museo y la restauración del avión.

"El 21 de marzo haremos una invitación general para mostrar el proyecto y lo que hemos comprado”, agregó.

“Se cumplió parte del sueño, porque el sueño es tener todo terminado", concluyó.

Entrevista de Siempre Juntos