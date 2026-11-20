FOTO: El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, con el respaldo unánime de los 71 legisladores presentes, sin votos en contra ni abstenciones.

La iniciativa, que había recibido media sanción de Diputados con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, establece un régimen permanente que conserva los principales beneficios de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia se extiende hasta fines de 2026.

Las principales claves de la nueva ley:

• 1- Continuidad de las pensiones no contributivas

La legislación mantiene las pensiones por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% de una jubilación mínima.

También permite que los beneficiarios puedan trabajar en empleos registrados o como monotributistas sin perder la prestación, siempre que sus ingresos individuales no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), equivalentes actualmente a unos $782.000.

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• 2- Actualización automática de los aranceles

Se conserva el nomenclador único de prestaciones, que determina los valores que perciben los profesionales, centros e instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

La norma dispone que esos aranceles se actualicen automáticamente según el índice de movilidad jubilatoria.

• 3- Garantía de cobertura médica

La ley asegura la continuidad del Programa Federal Incluir Salud, destinado a personas que reciben pensiones no contributivas y no cuentan con cobertura de obra social.

A través de este sistema se financian medicamentos, tratamientos y otras prestaciones médicas.

• 4- Protección del presupuesto destinado a discapacidad

Otro de los puntos centrales establece que los recursos asignados al área no podrán reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.

Esto significa que las partidas deberán mantener, como mínimo, su poder adquisitivo frente a la inflación.

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• 5- Regularización de las deudas con prestadores

La legislación incorpora una disposición que obliga al Poder Ejecutivo a elaborar un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes con los prestadores del sistema.

Además, fija un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma.

• La situación de las pensiones por discapacidad

La sanción se produce en un contexto de disminución de la cantidad de beneficiarios y pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones durante la gestión del presidente Javier Milei.

Según datos del Ministerio de Capital Humano, entre 2023 y septiembre de 2026, las pensiones no contributivas por invalidez disminuyeron un 5,9%, hasta ubicarse en aproximadamente 1,14 millones.

En el mismo período, el monto promedio acumuló una caída del 14,2% en términos reales desde el inicio de la actual gestión, aunque durante los primeros nueve meses de 2026 registró una recuperación del 1,9% y alcanzó los $373.583.

A estas cifras se suma el reclamo por más de 200.000 solicitudes de pensión correspondientes a 2026 que todavía permanecen pendientes de resolución, una situación mencionada durante el debate parlamentario.

• Qué ocurre con el financiamiento de Incluir Salud

Pese a las garantías establecidas en la nueva legislación, el financiamiento del Programa Federal Incluir Salud continúa entre los puntos señalados por las organizaciones del sector.

De acuerdo con un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción real del 13,9% de los recursos para el programa en comparación con 2026.

El mismo informe señala que la disminución presupuestaria alcanzaría el 19% si se toma como referencia el año 2023.

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