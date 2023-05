La suspensión de elecciones "no son por especulación política", según experto

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de suspender las elecciones provinciales de gobernador este domingo en Tucumán y San Juan, al conceder amparos que solicitaron que se declare inconstitucional las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente, en esos distritos.

En el caso del sanjuanino Uñac, la oposición argumentó que de resultar electo completaría "cuatro períodos", duración que prohíbe la Constitución local.

En el caso de Manzur, que habiendo sido dos veces mandatario provincial, también estaría vulnerando la norma de la alternancia.

El máximo tribunal suspendió las elecciones y solicitó a los tribunales electorales provinciales que envíen informes sobre las candidaturas en un plazo máximo de cinco días.

En ese marco, el abogado especialista en derecho electoral José María Perez Corti explicó en Cadena 3 la medida que dispuso la Corte Suprema.

En primer término, Corti indicó tres importantes antecedentes en que el máximo tribunal resolvió decisiones similares: en Santiago del Estero en 2013, y en Río Negro y en La Rioja en 2019.

Según explicó, el máximo tribunal allí dio cuenta que "se tensaron las reglas electorales y constitucionales hasta un límite que violentaba el principio republicano" y aludió responsabilidad sobre quienes llevaron adelante esas estrategias.

Sin embargo, en este caso señaló que para analizar la medida de la Corte "no iría por el lado de las especulaciones políticas".

A partir de los antecedentes mencionados, indicó que la Corte Suprema, a partir de su nueva integración, "ha ido marcando un camino muy firme en cuanto a su posición intransigente en relación a las estrategias político electorales de reelección", y comentó que "la Corte se va a circunscribir sólo a entender lo que dice la letra de la Constitución sin dejar ningún margen para ensayos reeleccionistas".

En este caso, advirtió que "la Corte miró los planteos que se le formularon y dijo ''pareciera que hay materia para que yo intervenga'' y para las candidaturas hasta revisar bien el tema". No obstante, agregó: "No quita que cuando la Corte estudie la cuestión de fondo no necesariamente las candidaturas paren: son dos casos muy diferentes, con dos regímenes jurídicos constitucionales diferentes y con dos regímenes electorales diversos también".

En efecto, aseguró que "es muy difícil resolver estos planteos y más difícil a esta velocidad".

También dijo que "el principio de autonomía provincial debe quedar salvaguardado a cualquier precio y la Corte explicó que admite estos dos planteos como una decisión extraordinaria y sin desconocer que ese principio de autonomía provincial está vigente".

Y sumó: "La Corte tiene que dar explicaciones de por qué entendió que se justificaba esta excepcionalísima situación donde ella mete la mano dentro de las autonomías provinciales".

Por último, lanzó un llamado a la reflexión: "Las reglas electorales y constitucionales cuando son sometidas a estrategias políticas que tensan al máximo su contenido y sus disposiciones, quienes llevan adelante esas estrategias también deben dar explicaciones sobre porqué hoy nos encontramos frente a un proceso electoral suspendido".