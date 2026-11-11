La grieta que frenó el viaje del papa Francisco a la Argentina, según Elisabetta Piqué

La corresponsal de La Nación en Roma, Elisabetta Piqué, dijo que el papa León XIV llegó a la Argentina con un mensaje de esperanza y un llamado a poner la dignidad humana en el centro de las decisiones políticas y económicas. "Hay que estar con los últimos", resumió la periodista, que siguió de cerca la visita del pontífice.

Piqué sostuvo que el Vaticano siempre consideró el viaje especialmente sensible por la polarización política del país. A su juicio, esa grieta fue lo que impidió que Francisco visitara la Argentina. Recordó que el papa argentino solía decir que "la política es la forma más alta de caridad".

Según la corresponsal, León XIV conocía la situación del país por lo que le habían transmitido los obispos argentinos. Entre ellos, mencionó al arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, que le había descrito a la Argentina como un país "cascoteado", golpeado por el desánimo y en un momento difícil.

Piqué señaló que León XIV se presentó desde su primer mensaje como pastor y sucesor de Pedro, con la intención de llevar esperanza y transmitir el Evangelio. La periodista vinculó el llamado a acompañar a "los últimos y los descartados" con la experiencia del pontífice como misionero agustino en Perú, donde conoció la pobreza extrema.

La corresponsal dijo que esa prioridad estuvo ausente en el gobierno de Javier Milei, al que cuestionó por dejar las decisiones en manos del mercado. En su lectura, el Papa recordó que la economía debe estar al servicio de las personas y repasó principios de la doctrina social de la Iglesia como la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común.

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Al explicar el principio de subsidiariedad, Piqué señaló que las organizaciones intermedias tienen responsabilidades propias y que el Estado no debe asumir todas las tareas. En ese marco, destacó que León XIV reivindicó a los movimientos populares como actores con los que se puede trabajar por el bien común. También se refirió al destino universal de los bienes, el principio según el cual los recursos de la creación están destinados a todos y el derecho a la propiedad privada tiene límites.

Para describir el estilo de León XIV, Piqué retomó una frase de un analista benedictino: "Se viste como Benedicto, pero habla como Francisco". Recordó que algunos sectores conservadores interpretaron el uso de la muceta como una señal de afinidad con sus posiciones. En sus discursos, la periodista encontró una continuidad con Francisco, a quien, recordó, tildaban de "comunista" y "kirchnerista" cuando exponía las enseñanzas de la Iglesia.

Piqué consideró prematuro evaluar cómo recibió el mensaje la dirigencia argentina y aclaró que observa la política local desde afuera. Contó que, al ingresar al Cottolengo Don Orione, saludó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien conocía de sus coberturas de viajes de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Según relató, el gobernador le dijo: "Esperemos que no se tapen los oídos". Piqué valoró la frase y consideró diplomática su intervención.

La corresponsal, que estuvo en el Palacio Libertad, dijo que Milei fue el primero en destacar que la visita papal había permitido reunir al Gobierno y a la oposición.

La periodista consideró "sincera" la emoción del Presidente al recordar a Francisco e interpretó ese gesto como una señal de arrepentimiento por los insultos que le había dirigido. Según Piqué, Milei le pidió perdón al pontífice argentino cuando se encontraron.

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