FOTO: Quién fue Santucho y qué crímenes cometió el ERP bajo su conducción.

En medio de la controversia por el homenaje a Mario Roberto Santucho que impulsa la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el historiador Lucas Botta repasó la trayectoria del máximo dirigente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), recordó los crímenes cometidos por la organización guerrillera y reflexionó sobre la responsabilidad de las instituciones académicas frente a los acontecimientos del pasado.

"Hay que poner un poquito en contexto a este muchacho que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires pretende homenajear", expresó el historiador en diálogo con Cadena 3.

Botta recordó que Santucho, nacido en Santiago del Estero, fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y que, en 1970, impulsó la creación del ERP, organización de la que se convertiría en su máximo comandante.

"Con una ideología marxista-leninista, bien de izquierda, en una década que va a estar convulsionada justamente por la lucha armada, cuya principal escuela fue la cubana", explicó.

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En ese sentido, el historiador destacó la influencia que ejerció la Revolución Cubana sobre Santucho y señaló que el dirigente guerrillero viajó por primera vez a la isla en 1961.

Según explicó, Santucho mantuvo una estrecha relación con la guerrilla cubana y regresó en reiteradas oportunidades para recibir entrenamiento.

Botta indicó que el modelo revolucionario cubano, cuyo antecedente emblemático fue la guerrilla de Sierra Maestra, tuvo influencia sobre el accionar del ERP en la Argentina.

El historiador recordó que Santucho trasladó esa concepción de la lucha armada al territorio argentino, particularmente al monte tucumano.

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El accionar de la organización guerrillera en esa provincia derivó en la puesta en marcha del Operativo Independencia, dispuesto en febrero de 1975 mediante un decreto de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón.

Durante la entrevista, Botta atribuyó al ERP cerca de 300 asesinatos, entre cuyas víctimas mencionó a menores de edad.

Entre los episodios que recordó, destacó el asesinato del militar Humberto Antonio Viola y de su hija María Cristina, de apenas tres años, perpetrado por integrantes del ERP el 1° de diciembre de 1974, durante el gobierno constitucional de Isabel Perón.

En el marco de la polémica por el reconocimiento institucional a Santucho, Botta reivindicó la importancia de investigar a los protagonistas de la historia argentina, independientemente de sus ideologías y de las acciones que hayan cometido. "Una universidad, una facultad de Ciencias Sociales, tiene, creo, el deber de investigar cualquier personaje", sostuvo.

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Y agregó: "Justamente, lo que se nos enseña es que la historia tiene la función de tratar de no repetir los mismos errores del pasado".

El homenaje a Santucho está previsto para el próximo 10 de diciembre, fecha en la que se conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia argentina.

La iniciativa generó el rechazo del Gobierno nacional, que solicitó formalmente su suspensión, y del vicerrector y rector electo de la UBA, Emiliano Yacobitti, quien anticipó que llevará la controversia al Consejo Superior de la institución.

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Entrevista de Miguel Clariá.