En La Mesa de Café, el análisis puso el foco en una tensión que atraviesa el sistema previsional y el funcionamiento de la Justicia: cómo se administran los tiempos, las decisiones y los beneficios cuando se trata de personas con peso político o judicial frente a los reclamos cotidianos de los adultos mayores.

Privilegios en discusión y contradicciones del Estado

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la situación de exfuncionarios y figuras públicas que enfrentan causas o condenas, y la percepción de que acceden a resoluciones favorables o a regímenes especiales. En ese marco, se mencionó el caso de Cristina Fernández de Kirchner, con una condena con sentencia firme y reclamos judiciales pendientes por devoluciones millonarias, mientras una resolución de la Justicia previsional ordenó a ANSES dejar de aplicar un descuento del 20% sobre su pensión de privilegio.

Durante el debate, se cuestionó la coherencia de que el Estado reclame sumas millonarias por vía judicial y, al mismo tiempo, abone haberes derivados de regímenes especiales. Más allá de si corresponde o no la aplicación de una ley, el debate también pasa por la igualdad ante la ley.

También se repasaron otros nombres y expedientes —como el de Baratta o el de Alperovich— para ilustrar decisiones judiciales que "morigeran" situaciones de encierro o habilitan permisos, en contraste con la lentitud que perciben otros sectores.

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El reloj de los jubilados frente a la lentitud judicial

El contrapunto más crudo de la charla estuvo puesto en la realidad de quienes esperan un fallo o el cobro de lo que les corresponde por ley. Según los datos expuestos en el programa a partir del aporte del defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, cerca de cinco millones de jubilados perciben haberes cercanos a los 500.000 pesos, lo que se ubicó en torno al 25% de lo necesario para cubrir la canasta de necesidades básicas.

A esa situación se sumó el panorama de los expedientes: se habló de 270.000 juicios previsionales en la Corte Suprema, de 600.000 jubilados fuera de ese máximo tribunal sin cobrar lo reclamado y de 90.000 sentencias firmes que aguardan liquidación. "Sentencias firmes, que están haciendo correr los días a ver si la biología hace lo suyo", advirtió Semino.

El origen histórico de las jubilaciones de privilegio

Para aportar perspectiva sobre la Ley 24.018 —vigente desde 1991 y que abarca a magistrados de la Corte, presidentes y vicepresidentes—, en el programa se recordó el antecedente histórico vinculado a Elpidio González, vicepresidente durante la gestión de Marcelo Torcuato de Alvear.

Según el relato expuesto al aire, González dejó la vicepresidencia en una situación económica estrecha, sin fortuna personal, y ante las dificultades que atravesaba se impulsó en el Congreso una norma para asistirlo, beneficio que —según se contó en la emisión— él mismo rechazó. Aquel episodio se trajo a colación para contrastar el sentido original de la protección frente a la indigencia con las discusiones actuales sobre quiénes acceden a regímenes de privilegio y bajo qué condiciones.

Una deuda pendiente con la igualdad ante la ley

La discusión dejó planteado un interrogante de fondo que excede a un expediente o a un nombre propio: cómo se garantiza una justicia ágil y equitativa cuando la espera pesa más sobre quienes tienen menos recursos y menos tiempo. Las diferencias entre los marcos legales, las prioridades de los tribunales y los plazos administrativos siguen siendo el núcleo de un debate donde el derecho escrito choca con la urgencia cotidiana.