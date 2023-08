Continúan los cuestionamientos a la docente que insultó a los votantes de Milei

Continúan los cuestionamientos hacia la docente de La Calera, Córdoba, que fue apartada de su cargo tras viralizarse un video en donde insultaba a sus alumnos que habían votado a Javier Milei en las elecciones PASO.

En ese marco, la escritora y licenciada en Psicopedagogía, Liliana González, repudió en Cadena 3 la actitud de la educadora y dijo que hubo un "abuso de autoridad".

"Yo me pregunto si esta mujer tuvo un mal día y se desbordó y no pudo con sus emociones o es una estructura psíquica patológica", dijo González.

En ese marco, señaló que "esta estructura de la asimetría educativa nos está haciendo mucho daño en las escuelas y en las familias", y criticó que la docente haya usado "epítetos calificativos humillantes" para con sus alumnos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Educar es un acto político pero no partidario, el aula no es una tribuna, los alumnos no son nuestro correligionarios y no tienen obligación de pensar como nosotros; justamente el aula es el lugar del disenso, donde todas las ideas deberían poder ser puestas en la mesa y poder disentir respetando", amplió.

En esa misma línea, expuso que la escuela justamente "es el lugar para aprender a pensar, para despertar el espíritu crítico y la tolerancia frente al que piensa diferente".

Por ello, remarcó que la docente "se equivocó mal". Y agregó: "La salud psicofísica de esta mujer está en problemas; no quiero decir que está enferma, sino que necesita alguien que la escuche y trabaje con ella porque se equivocó de escenario".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, indicó que "si el docente es militante y comprometido va a transmitir su ideología pero eso no quiere decir que descalifique a la del resto". Y completó: "Para eso no hace falta insultar, humillar o pensar que, como dijo, 'en el mundo de los ciego el tuerto es rey', como diciendo 'ustedes son casi unos analfabetos y cualquiera los manipula'. Es terrible".

Además, comentó que "este abuso de poder de la docente, desde su lugar, donde transforma el aula en una tribuna, no es nuevo, sino que ahora están los celulares que te graban".

Y concluyó: "Hoy se filma y se viraliza pero es peligroso el abuso de poder y el abuso de saber; a esta mujer le falló el filtro y le fallaron sus emociones y no me la imagino dando nada que tenga que ver con la democracia".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/