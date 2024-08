Claudia Peiró, sobre el feminismo en la era Fernández: "Fue el caballo de Troya"

Tras las denuncias de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia física y "terrorismo psicológico", la periodista Claudia Peiró se expresó sobre el tema en su nota en Infobae "Nadie se hace cargo de Alberto Fernández: ni las feministas, ni CFK, ni los que por años vieron en él al mejor antikirchnerista".

En diálogo con Cadena 3, Peiró habló del contenido de su texto y abordó temas como el feminismo y la violencia de género.

Dijo que durante la gestión de Fernández "todo el mundo usó al feminismo y la excusa feminista de género donde esa especie de extremismo no era necesario, en un país como Argentina, donde no existe una sola ley que se pueda calificar de patriarcal y no existe ninguna norma que consagre la superioridad del varón sobre la mujer", cosa que "no se lo debemos al feminismo".

A su vez, opinó: "Fuimos una fábrica de pobres y de desigualdad, que no es de género". Y agregó: "La desigualdad en Argentina, en todo caso, es social".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También criticó al Ministerio de la Mujer, porque "no redujo la cantidad de femicidios, a lo único que se redujo fue a contarlos". Y añadió: "Ahora descubrimos que ni siquiera escucharon el reclamo de Fabiola Yáñez, que se lo hizo personalmente a la ministra de la Mujer".

En esa línea, dijo que "el problema pasa por los estamentos del Estado que se tienen que encargar de esto, que son las fuerzas de seguridad y la justicia".

"Argentina es el país menos machista en América Latina. Lo ha sido toda la vida. Ya hemos tenido presidente mujer y nadie la criticó a Cristina por ser mujer. Aunque ella lo diga, no es cierto", consideró.

En una arremetida contra el feminismo, amplió: "Hoy es muy fácil ser feminista. Es como ser antidictatorial a 40 años del proceso. Hoy ser feminista es gratuito porque el Estado te va a dar subsidio, la universidad te va a promover si escribís con perspectiva de género, podés vivir de subsidios… ahora ¿por qué lloran? Porque toda esta movida de 'ay que barbaridad el retroceso'. Es más, parece que fuera culpa de este gobierno que Alberto le pegara a la mujer".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Peiró consideró que "el problema es que se cerraron un montón de curros feministas y eso están reclamando".

Y lanzó: "Las feministas le dieron una coartada a un gobierno que no hizo nada, porque fue una gestión inmóvil en un montón de aspectos que debió haber trabajado, y fue frenético con la agenda de género".

"El feminismo fue el caballo de Troya de cosas que son muy dañinas", finalizó.

La Mesa de Café