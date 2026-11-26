FOTO: Dramáticos rescates de animales en el Litoral en medio de las inundaciones.

La Fundación Planeta Vivo lleva adelante una campaña de rescate y asistencia a animales afectados por las inundaciones en el Litoral argentino. Desde hace más de 30 días, sus integrantes recorren zonas anegadas de Chaco y Santa Fe para poner a salvo a mascotas, animales de granja y ejemplares de fauna silvestre.

Fernando Pieroni, fundador de la organización, relató en diálogo con Cadena 3 las dificultades que enfrentan los rescatistas y las diferentes situaciones con las que se encontraron durante el operativo.

"Nos encontramos con lugares que antiguamente eran campos y terminaron siendo ríos. Recorríamos entre 30 y 40 kilómetros en lancha por lo que alguna vez fue una ruta nacional. En ese camino encontramos animales con el agua hasta el cuello: caballos, vacas y toros", recordó sobre su experiencia en Chaco.

Posteriormente, el equipo se trasladó a Santa Fe, donde las condiciones requieren otro tipo de asistencia. Allí encontraron animales refugiados sobre los techos de las viviendas o en plantas altas, ante la falta de lugares donde trasladarlos. Estos ejemplares necesitan alimentación diaria y atención veterinaria.

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Pieroni explicó que los procedimientos de rescate varían según las especies. Mientras que los perros generalmente buscan la ayuda humana y se acercan a las embarcaciones, los animales silvestres o de granja suelen estar estresados y asustados, por lo que requieren métodos específicos de captura y traslado.

Uno de los operativos más complejos tuvo lugar en Chaco, donde debieron rescatar a un toro de 900 kilos. "Estuvimos tres días planificando cómo hacíamos para sacarlo. En un trabajo en equipo con voluntarios y gente de la zona logramos sacarlo sano y salvo", destacó.

El rescatista también hizo hincapié en el comportamiento de los animales durante las emergencias. "Siempre trato de decir que son seres sintientes, que sienten miedo, frío y la tranquilidad de estar en un lugar a salvo", expresó.

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En ese sentido, recordó situaciones en las que encontraron animales aferrados a trozos de madera para mantenerse a flote y que, al advertir la llegada de las embarcaciones, abandonaron su único refugio para acercarse a los rescatistas.

"A mí me da una satisfacción enorme. Sé que es algo muy necesario porque, lamentablemente, en una situación de catástrofe predomina siempre la cuestión social, que es entendible. La gente asustada se va de sus casas, deja los animales en los techos creyendo que no va a pasar nada y llega un momento en el que el agua empieza a subir y ese animal queda flotando", señaló.

Pieroni detalló que la organización también cuenta con experiencia en el rescate de animales que pueden representar un peligro para los voluntarios. Durante los incendios debieron capturar yacares, mientras que en las recientes inundaciones de Chaco asistieron a guasunchos, una especie de ciervo que puede provocar lesiones con sus patas.

El fundador de Planeta Vivo explicó que una captura inadecuada de un ejemplar silvestre que no está habituado al contacto humano puede desencadenar su muerte.

Por ese motivo, los integrantes de la organización recurren a técnicas adquiridas mediante capacitaciones y años de experiencia, además de llevar equipamiento específico en las embarcaciones para garantizar la seguridad de los rescatistas y de los animales.

Quienes deseen contribuir con las tareas de rescate y asistencia pueden conocer las actividades de la organización y las modalidades de colaboración a través de su cuenta de Instagram, @fundacion.planetavivo.arg, o del perfil personal de Fernando Pieroni, @fer_pieroni.