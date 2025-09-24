En vivo

La Cadena del Gol

River le gana a Palmeiras desde el arranque buscando las semis: seguilo en vivo

Se enfrentan en San Pablo, desde las 21.30. El conjunto de Gallardo perdió en la ida 2-1 y necesita remontar la serie de cuartos de final. Transmite Cadena 3.

24/09/2025 | 22:16Redacción Cadena 3

FOTO: Maxi Salas anotó el primero para River. (Foto:Prensa CARP)

River visita a Palmeiras en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se puede seguir por Cadena 3.

Seguí en vivo la transmisión de YouTube de la radio



El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.



[Fuente: Noticias Argentinas]

