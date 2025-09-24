River le gana a Palmeiras desde el arranque buscando las semis: seguilo en vivo

River visita a Palmeiras en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Allianz Parque de San Pablo, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se puede seguir por Cadena 3.

Seguí en vivo la transmisión de YouTube de la radio

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo vs. Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

