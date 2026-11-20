FOTO: Lucas Zelarayán y Manuel Lanzini, referentes del "Pirata" y de "La V azulada".

Belgrano visita a Vélez Sarsfield este viernes a la noche por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se disputa, desde las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y cuenta con la transmisión de Cadena 3 en sus diferentes plataformas.

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“El Pirata” llega a esta instancia del certamen tras haber terminado sexto en la Zona B, mientras que “La V azulada” finalizó en el tercer puesto de la Zona A.

En caso de que el partido termine empatado, el reglamento establece que se deberá jugar un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la paridad, se definirá el ganador por penales.

En desarrollo.

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