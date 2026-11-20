Belgrano le gana a Vélez desde el arranque por los octavos de final del certamen: seguilo en vivo
El partido se disputa, desde las 20, en el estadio José Amalfitani. “El Pirata” terminó sexto en el Zona B y el equipo de Liniers se ubicó tercero en la Zona A. Transmite Cadena 3.
20/11/2026 | 20:12Redacción Cadena 3
FOTO: Lucas Zelarayán y Manuel Lanzini, referentes del "Pirata" y de "La V azulada".
Belgrano visita a Vélez Sarsfield este viernes a la noche por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa, desde las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y cuenta con la transmisión de Cadena 3 en sus diferentes plataformas.
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“El Pirata” llega a esta instancia del certamen tras haber terminado sexto en la Zona B, mientras que “La V azulada” finalizó en el tercer puesto de la Zona A.
En caso de que el partido termine empatado, el reglamento establece que se deberá jugar un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la paridad, se definirá el ganador por penales.
En desarrollo.
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Lectura rápida
¿Qué partido se jugará?
El partido entre Belgrano y Vélez Sarsfield por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.
¿Quiénes son los equipos involucrados?
Los equipos son Belgrano y Vélez Sarsfield.
¿Cuándo se llevará a cabo el encuentro?
Este viernes a las 20 horas.
¿Dónde se jugará el partido?
En el estadio José Amalfitani de Liniers.
¿Cómo se resolverá un empate?
Se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la paridad, se definirá el ganador por penales.