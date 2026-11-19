Cañamor es una marca argentina elaborada en San Juan, reconocida por lanzar el primer alfajor de harina de cáñamo agroecológico registrado con RNPA en el país. El emprendimiento fue fundado por Ánika Tropea, sanjuanina y licenciada en tecnología de los alimentos, que contó su historia y las propiedades de su producto en diálogo con Cadena 3.

El producto, registrado en el Registro Nacional de Producto Alimenticio, tiene un tránsito federal y se distingue por su innovador uso de materia prima agroecológica proveniente de Córdoba.

“Cañamor es la primera marca de alfajores que utiliza harina de cáñamo, que proviene de la provincia de Córdoba, donde solo se produce este insumo en el país”, explicó en diálogo con Cadena 3. Uno de sus sabores, el de pistacho molido a mano, a su vez se destaca como el primer alfajor del mundo en combinar estos ingredientes.

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El cáñamo industrial, que se utiliza en este producto, está libre de THC y CBD, lo que significa que no tiene efectos psicoactivos. Tropea aclaró: “Mi hijo de dos años come mis alfajores tranquilamente, y yo prefiero darle a él este producto que a cualquier otro”.

Esta harina tiene un alto valor nutricional, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales, proteínas y ácidos grasos Omega 3 y 6. "Estamos hablando de un alimento catalogado como funcional, que ayuda en procesos de desinflamación y tiene un impacto positivo en la salud intestinal y neuronal", señaló.

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El alfajor no solo es un producto nutritivo, sino que también fomenta la identidad regional al incluir insumos de diferentes provincias argentinas. “Este es un producto federal que combina el trabajo de pequeños productores, dándole valor agregado a la riqueza de nuestra agricultura”, afirmó.

Cañamor se encuentra disponible actualmente en San Juan, con planes de expansión a otros mercados. “Pronto estaremos en Corrientes en un encuentro de cannabis para seguir compartiendo nuestra propuesta”, concluyó.

Entrevista de La Argentina Posible.