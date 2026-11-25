Nicolás Scarpeccio es parte de la tercera generación de Súper Walter, una empresa familiar de Las Parejas, Santa Fe, fundada en 1957 por su abuelo Haroldo Scarpeccio y su cuñado Wálter Moro. Haroldo era sastre, pero decidió cambiar de oficio y comenzó fabricando bombeadores en el patio de su casa.

Con el tiempo, el pequeño taller empezó a producir componentes para sembradoras hasta desarrollar sus propias máquinas agrícolas. Scarpeccio destacó la influencia del entorno en su localidad, Las Parejas, conocida como la capital nacional de la PyME agroindustrial. "En Las Parejas hay un gen emprendedor, un ADN de superación y trabajo en equipo que se ha transmitido por generaciones", aseguró en diálogo con Cadena 3.

El director detalla la importancia de la industria en sus comunidades, donde cada empresa afecta a varias familias. "Cuando el de al lado le va mal, la comunidad se preocupa", añade. Súper Walter implementa un sistema de premios para incentivar a sus trabajadores, y ha establecido convenios con comercios locales para ayudar a sus empleados a llegar a fin de mes.

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Actualmente la compañía es una de las principales fabricantes y exportadoras argentinas de sembradoras, con presencia en mercados como Rusia, Ucrania, Kazajistán, Sudáfrica y distintos países latinoamericanos.

Según datos publicados en 2025, había exportado más de 5.000 sembradoras y contaba con 140 empleados directos. La empresa también impulsa inversiones millonarias para modernizar su planta industrial y mejorar su competitividad internacional. En junio de 2026 firmó un convenio con el INTA para aportar una sembradora de precisión destinada a investigaciones agrícolas.

Abrir la importación como se hizo puede ser tentador para cualquier economía extranjera", advierte Scarpeccio, quien también enfatiza la necesidad de reglas claras para las PyMEs argentinas.

Una de sus curiosidades es que Lionel Scaloni utiliza maquinaria Súper Walter en los campos de su familia y este año visitó personalmente la fábrica, donde compartió una jornada con los trabajadores. Nicolás busca continuar el legado familiar y fortalecer el desarrollo de la industria nacional de maquinaria agrícola.

Entrevista de La Argentina Posible.