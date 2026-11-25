Guido Marshall es un emprendedor argentino de 26 años que creó Abrazarte, una plataforma digital para buscar y comparar residencias para adultos mayores. La historia comenzó en 2019, cuando su abuelo Leonardo Henquin y un socio desarrollaron un servicio telefónico para ayudar a las familias a encontrar geriátricos.

Guido tenía apenas 18 años y colaboraba armando bases de datos, pero la pandemia interrumpió el proyecto. En 2024 decidió recuperar aquella iniciativa y transformarla en su tesis universitaria, convirtiéndola en una plataforma digital. Finalmente la lanzó en agosto de 2025, con una inversión inicial superior a los 5.000 dólares.

"Nosotros notamos que era un momento complicado para las familias, y por eso creamos la plataforma", dijo Guido en diálogo con Cadena 3. La idea original nació en 2019, pero fue durante su tesis universitaria que reversionó el proyecto hacia su expertise en marketing digital.

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Abrazarte se enfoca en ofrecer una solución gratuita para las familias, permitiendo que las residencias paguen una suscripción mensual para aparecer en la plataforma. "Para las familias es algo completamente gratuito. No íbamos a sumar algo más a todo este proceso", comentó Guido.

Actualmente reúne más de 120 residencias y, según su fundador, recibió cerca de 500.000 visitas desde su lanzamiento. Permite comparar establecimientos por ubicación, precios, servicios y atención médica, sin costo para las familias, mientras que las residencias pagan una suscripción mensual. Durante su primer año, el emprendimiento facturó más de 100 millones de pesos. Actualmente opera principalmente en Buenos Aires y proyecta expandirse a ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza.

"Creemos que faltaba un eslabón que era la información. Queremos que no tengan que estar llamando uno por uno a los lugares", asegura. A través de su trabajo, Guido se siente motivado y optimista respecto al futuro del emprendimiento en Argentina, resaltando la creatividad y capacidad de adaptación de los argentinos.

Entrevista de La Argentina Posible.