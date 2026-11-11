Piersanti cumple cuarenta años y apuesta en su proyección a Europa
Valeria contó en diálogo con Cadena 3 la historia de la empresa que fundó su padre en Noetinger y que llegará a una feria en Italia.
11/11/2026 | 14:52Redacción Cadena 3
FOTO: Valeria Piersanti, Directora y Gerente Comercial en Piersanti.
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La Argentina Posible
Valeria Piersanti es la representante de la empresa que fundó su padre en Noetinger, Córdoba, hace 40 años y hoy sigue siendo un ejemplo de cómo la familia y el trabajo están profundamente arraigados en la comunidad.
Piersanti celebra sus 40 años, proyectando hacía el mercado europeo y participará en EIMA 2026 (10-14 de noviembre -Bolonia, Italia), presentando su tecnología draper.
El proyecto reúne dos capacidades: la ingeniería y el desarrollo tecnológico de Piersanti en Argentina, y el conocimiento del mercado y las condiciones de trabajo locales aportado por sus partners locales.
Ante los desafíos del contexto económico, Valeria mencionó a Cadena 3 que el sector enfrenta una situación muy desafiante, pero mantienen una visión compartida como empresa. “Nos dedicamos a la maquinaria agrícola, siendo pioneros en el desarrollo del draper en Argentina”, explicó.
Valeria considera importantes las oportunidades que su empresa brinda a la juventud local. “Generamos oportunidades para que los jóvenes se queden en el pueblo y se desarrollen”, dice, añadiendo que ve una Argentina posible con mucho trabajo y definiciones claras.
“Hay un camino por recorrer, y debemos tener un proyecto país definido. A pesar de las dificultades, trabajamos por un lugar donde vivir en comunidad”, concluyó Valeria Piersanti, reafirmando su compromiso con la empresa y la localidad.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Quién es Valeria Piersanti?
Es la representante de una empresa familiar fundada por su padre en Noetinger, Córdoba, hace 40 años.
¿Qué evento importante participará Piersanti?
Participará en EIMA 2026, que se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre en Bolonia, Italia.
¿Cuál es el enfoque del proyecto de Piersanti?
El proyecto combina la ingeniería y el desarrollo tecnológico en Argentina con el conocimiento del mercado local de sus partners.
¿Qué desafíos enfrenta el sector según Valeria?
El sector enfrenta una situación muy desafiante, pero mantiene una visión compartida como empresa en el ámbito de la maquinaria agrícola.
¿Qué oportunidades crea la empresa para la juventud local?
Genera oportunidades para que los jóvenes se queden en el pueblo y se desarrollen, contribuyendo a un futuro posible para Argentina.