Piersanti cumple cuarenta años y apuesta en su proyección a Europa

Valeria Piersanti es la representante de la empresa que fundó su padre en Noetinger, Córdoba, hace 40 años y hoy sigue siendo un ejemplo de cómo la familia y el trabajo están profundamente arraigados en la comunidad.

Piersanti celebra sus 40 años, proyectando hacía el mercado europeo y participará en EIMA 2026 (10-14 de noviembre -Bolonia, Italia), presentando su tecnología draper.

El proyecto reúne dos capacidades: la ingeniería y el desarrollo tecnológico de Piersanti en Argentina, y el conocimiento del mercado y las condiciones de trabajo locales aportado por sus partners locales.

Ante los desafíos del contexto económico, Valeria mencionó a Cadena 3 que el sector enfrenta una situación muy desafiante, pero mantienen una visión compartida como empresa. “Nos dedicamos a la maquinaria agrícola, siendo pioneros en el desarrollo del draper en Argentina”, explicó.

Valeria considera importantes las oportunidades que su empresa brinda a la juventud local. “Generamos oportunidades para que los jóvenes se queden en el pueblo y se desarrollen”, dice, añadiendo que ve una Argentina posible con mucho trabajo y definiciones claras.

“Hay un camino por recorrer, y debemos tener un proyecto país definido. A pesar de las dificultades, trabajamos por un lugar donde vivir en comunidad”, concluyó Valeria Piersanti, reafirmando su compromiso con la empresa y la localidad.

Entrevista de La Argentina Posible.