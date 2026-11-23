Las cinco claves para emprender en Argentina: cómo reducir riesgos y mejorar los resultados
Gabriel Aguilera, especialista de la Universidad Siglo 21, explicó en Cadena 3 qué aspectos deben tener en cuenta quienes buscan iniciar o ampliar un negocio. La formación y el manejo de las finanzas, entre los principales consejos.
23/11/2026 | 15:38Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo reducir riesgos y mejorar los resultados para emprender en Argentina. (Foto: BBVA)
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Audio. Las cinco claves para emprender en Argentina: cómo reducir riesgos y mejorar los resultados
La Argentina Posible
Emprender en Argentina requiere preparación, planificación y conocimientos para reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito. Así lo explicó Gabriel Aguilera, profesor experto de la Escuela de Negocios de la Universidad Siglo 21, director de Capacitación de la Fundación para Emprendedores E+E e inversor.
En diálogo con Cadena 3, el especialista advirtió que, aunque emprender se convirtió en una tendencia cada vez más extendida, no alcanza solamente con tener una buena idea o motivación. "Emprender requiere mucho de formación y mucho de ejecución. Ambas habilidades tienen que ser preparadas de manera organizada", señaló.
Aguilera distinguió entre dos perfiles: los emprendedores por necesidad, que buscan generar ingresos adicionales o reemplazar un empleo perdido, y los emprendedores por oportunidad, que desarrollan un proyecto a partir de una idea o una solución para el mercado.
En el primer caso, destacó la importancia de capacitarse antes de invertir dinero, especialmente cuando se utilizan ahorros o una indemnización laboral. "Es cuando más se requiere formación, para minimizar los riesgos de esa indemnización que estás volcando a un negocio", explicó.
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• Las cinco claves para emprender
Durante la entrevista, Aguilera identificó cinco aspectos fundamentales para quienes buscan iniciar o desarrollar un emprendimiento.
1. Formarse y capacitarse. Conocer las necesidades del mercado, identificar potenciales clientes, comprender las alternativas de financiamiento y adquirir herramientas comerciales resulta fundamental antes de comenzar. El especialista recordó que en Córdoba existen fundaciones e instituciones que ofrecen capacitaciones gratuitas.
2. Ejecutar lo aprendido. La formación debe complementarse con la puesta en práctica de los conocimientos. Según Aguilera, una ejecución planificada permite reducir los riesgos y organizar mejor el desarrollo del negocio.
3. Aprender a liderar y tomar decisiones. Saber cuándo avanzar, esperar o modificar una estrategia es una habilidad esencial. También destacó la importancia del autoconocimiento y de aprender a conducir personas cuando el emprendimiento comienza a crecer.
4. Construir equipos de trabajo. El especialista sostuvo que el crecimiento de cualquier proyecto requiere incorporar personas y desarrollar vínculos laborales sólidos. "Nadie crece solo", afirmó, y remarcó que el manejo de equipos humanos será cada vez más relevante frente al avance de la inteligencia artificial.
5. Saber vender y administrar las finanzas. Contar con una estrategia comercial, establecer correctamente los precios y conocer los costos financieros son herramientas centrales para sostener la actividad.
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• La importancia de las finanzas en el contexto económico actual
Aguilera puso especial énfasis en la necesidad de administrar eficientemente los recursos en el escenario económico argentino. "Tenés que ser muy eficiente a la hora de manejar tus recursos: comprar bien, vender bien, poner los precios bien. No hay margen al error casi", sostuvo.
En ese sentido, advirtió que muchos emprendedores desconocen aspectos básicos de las finanzas, como las tasas de interés de los créditos bancarios o el impacto de la inflación sobre sus negocios. "Saber vender, no improvisar, tener un plan de ventas formado y saber manejar tus finanzas puede ser clave a la hora de que te vaya bien o mal en un emprendimiento", explicó.
Finalmente, Aguilera insistió en que emprender implica afrontar un proceso de aprendizaje permanente y que combinar capacitación con ejecución organizada permite disminuir las posibilidades de fracaso.
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Entrevista de Guillermo López.
Lectura rápida
¿Qué se necesita para emprender en Argentina? Se requiere preparación, planificación y conocimientos para reducir riesgos y aumentar las posibilidades de éxito.
¿Quién es Gabriel Aguilera? Es profesor experto de la Escuela de Negocios de la Universidad Siglo 21 y director de Capacitación de la Fundación para Emprendedores E+E.
¿Cuándo se debe capacitar un emprendedor? Antes de invertir dinero, especialmente si se utilizan ahorros o indemnizaciones laborales.
¿Dónde se pueden encontrar capacitaciones gratuitas? En Córdoba, existen fundaciones e instituciones que ofrecen capacitaciones gratuitas.
¿Por qué es importante administrar las finanzas? Es clave para manejar eficientemente los recursos y evitar errores en un contexto económico desafiante.