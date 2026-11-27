Emprendieron en Tomás Jofré pasados los 80: la historia de Carmelo y Genoveva
El matrimonio de origen italiano abrió hace un año y medio El Campo de Carmelo, un restaurante familiar que llena los fines de semana con pastas caseras y empuje diario.
27/11/2026 | 14:46Redacción Cadena 3
FOTO: El Campo de Carmelo en Tomás Jofré.
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FOTO: El Campo de Carmelo en Tomás Jofré.
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Audio. Emprendieron en Tomás Jofré pasados los 80: la historia de Carmelo y Genoveva
La Argentina Posible
Carmelo y Genoveva, un matrimonio de 84 y 82 años, abrieron hace un año y medio El Campo de Carmelo en Tomás Jofré, a 15 kilómetros de Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde reciben a los visitantes los fines de semana y feriados con cocina casera de raíz italiana y atención familiar.
El proyecto funciona en un predio adquirido en 1990 —con un espacio de 5.000 metros destinado al restaurante, además de plantas y dos cabañas— que estuvo alquilado en dos oportunidades anteriores porque sostenerlo resultaba económicamente difícil mientras él trabajaba en carpintería y durante 28 años en educación especial, hasta jubilarse. Impulsados principalmente por su hija Gabriela, decidieron retomarlo por cuenta propia y trabajar con cupos reducidos, de entre 70 y 80 personas como máximo, para garantizar un trato personalizado junto a su hijo, su hija, su marido y el equipo de cocina.
Sabores italianos y rutina de trabajo
La propuesta gastronómica combina menú libre y opciones a la carta, con recetas ligadas a la tradición familiar —ella nacida en Nápoles y él hijo de padre siciliano— y preparaciones que comienzan a elaborarse desde mitad de semana para el fin de semana:
Entradas y carnes: Cazuela con conservas caseras (de ají, berenjena y zanahoria), jamón, salame de Mercedes, empanadas y asado.
Pastas caseras: Ñoquis, tallarines, canelones y sorrentinos de cabutia o jamón y queso, con rellenos probados cada día y la meta pendiente de sumar ferricchielli, una pasta artesanal hecha de a uno con un fierrito.
Dinámica semanal: Carmelo viaja a diario a Jofré para cuidar las plantas y el predio, mientras que la preparación fuerte de las pastas arranca entre miércoles y jueves de cara a la afluencia de los fines de semana.
Energía para emprender y fe en el futuro
Para Carmelo y Genoveva, sostener el emprendimiento y el contacto con la gente renovó su energía y voluntad diaria, convencidos de que quedarse inactivo en casa no es una opción.
Lectura rápida
¿Quiénes son los propietarios de El Campo de Carmelo?
Los propietarios son Carmelo y Genoveva, un matrimonio de 84 y 82 años.
¿Dónde se encuentra El Campo de Carmelo?
Se encuentra en Tomás Jofré, a 15 kilómetros de Mercedes, provincia de Buenos Aires.
¿Qué tipo de cocina ofrecen?
Ofrecen cocina casera de raíz italiana, con menú libre y opciones a la carta.
¿Cuándo se preparan las comidas?
Las preparaciones comienzan a elaborarse desde mitad de semana para el fin de semana.
¿Qué motivó a la pareja a retomar el proyecto?
La motivación principal fue su hija Gabriela, quienes decidieron trabajar con cupos reducidos para garantizar un trato personalizado.