Carmelo y Genoveva, un matrimonio de 84 y 82 años, abrieron hace un año y medio El Campo de Carmelo en Tomás Jofré, a 15 kilómetros de Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde reciben a los visitantes los fines de semana y feriados con cocina casera de raíz italiana y atención familiar.

El proyecto funciona en un predio adquirido en 1990 —con un espacio de 5.000 metros destinado al restaurante, además de plantas y dos cabañas— que estuvo alquilado en dos oportunidades anteriores porque sostenerlo resultaba económicamente difícil mientras él trabajaba en carpintería y durante 28 años en educación especial, hasta jubilarse. Impulsados principalmente por su hija Gabriela, decidieron retomarlo por cuenta propia y trabajar con cupos reducidos, de entre 70 y 80 personas como máximo, para garantizar un trato personalizado junto a su hijo, su hija, su marido y el equipo de cocina.

Sabores italianos y rutina de trabajo

La propuesta gastronómica combina menú libre y opciones a la carta, con recetas ligadas a la tradición familiar —ella nacida en Nápoles y él hijo de padre siciliano— y preparaciones que comienzan a elaborarse desde mitad de semana para el fin de semana:

Entradas y carnes: Cazuela con conservas caseras (de ají, berenjena y zanahoria), jamón, salame de Mercedes, empanadas y asado.

Pastas caseras: Ñoquis, tallarines, canelones y sorrentinos de cabutia o jamón y queso, con rellenos probados cada día y la meta pendiente de sumar ferricchielli, una pasta artesanal hecha de a uno con un fierrito.

Dinámica semanal: Carmelo viaja a diario a Jofré para cuidar las plantas y el predio, mientras que la preparación fuerte de las pastas arranca entre miércoles y jueves de cara a la afluencia de los fines de semana.

Energía para emprender y fe en el futuro

Para Carmelo y Genoveva, sostener el emprendimiento y el contacto con la gente renovó su energía y voluntad diaria, convencidos de que quedarse inactivo en casa no es una opción.