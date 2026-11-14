El síndrome de las raíces al aire: los chicos detestan las mudanzas

Mudarse de casa, cambiar de barrio, de colegio o de grupo de amigos puede representar una mejora en la calidad de vida de una familia. Sin embargo, lo que para los adultos significa progreso, para los niños puede convertirse en una experiencia de pérdida y desarraigo.

Los padres suelen tomar estas decisiones con las mejores intenciones: conseguir una vivienda más confortable, instalarse en una zona más segura o brindarles a sus hijos mejores oportunidades educativas. Pero muchas veces descubren, con sorpresa, que los más pequeños extrañan profundamente aquello que dejaron atrás.

Recuerdo el caso de una familia que ganó una importante suma de dinero en un sorteo. Gracias a ese premio, pudo abandonar una vivienda muy humilde y comprar una casa amplia, lujosa y confortable. Sin embargo, sus dos hijos, un varón de cuatro años y una niña de seis, pasaron prácticamente un año llorando por su antigua casita.

Aquella experiencia demuestra que el valor emocional de un hogar no depende de sus dimensiones, comodidades o condiciones materiales. Para un niño, su casa representa mucho más que cuatro paredes: es el escenario de sus primeros recuerdos, sus juegos, sus afectos y su sensación de seguridad.

Los adultos también experimentan estrés durante una mudanza. Preparar cajas, seleccionar pertenencias, desprenderse de objetos y reorganizar la vida cotidiana supone un esfuerzo considerable. Pero existe una diferencia fundamental: generalmente son los mayores quienes toman la decisión, mientras que los chicos deben adaptarse a una transformación que no eligieron.

Cuando estos cambios se repiten con frecuencia, puede aparecer lo que denomino el síndrome de vivir con las raíces al aire.

La expresión surge de una comparación con las plantas. Cuando una planta crece y necesita una maceta más grande, se la traslada a un recipiente con tierra nueva y mejores condiciones. Sin embargo, durante los primeros días puede mostrar signos de debilitamiento: sus hojas se marchitan o amarillean hasta que logra adaptarse al nuevo entorno.

Con los niños puede ocurrir algo semejante. Aunque el nuevo hogar ofrezca mejores condiciones, necesitan tiempo para reconstruir sus referencias afectivas y recuperar la estabilidad que tenían.

Esta situación se vuelve especialmente delicada en familias que deben trasladarse periódicamente por cuestiones laborales. Es el caso de algunos militares, empleados bancarios o trabajadores cuyas responsabilidades implican cambiar de destino cada dos o tres años.

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En esas circunstancias, los chicos pueden perder sucesivamente su casa, su colegio, sus amigos y los espacios donde construyeron su infancia. Esa acumulación de despedidas puede manifestarse mediante alteraciones importantes en su comportamiento, irritabilidad, dificultades de adaptación o conductas que generan preocupación familiar.

En ocasiones, esas manifestaciones pueden confundirse con síntomas de trastornos de atención o hiperactividad. Por eso es importante considerar el contexto emocional del niño y evitar interpretaciones apresuradas: los cambios de conducta no constituyen, por sí solos, un diagnóstico.

De alguna manera, los chicos expresan con su comportamiento aquello que todavía no consiguen explicar con palabras: están sufriendo porque sienten que perdieron sus raíces.

Incluso las vacaciones pueden representar una experiencia similar para los más pequeños. Muchos niños menores de cinco años disfrutan de la tranquilidad de su casa, de jugar en el patio con una manguera o un poco de arena, y de repetir las actividades que conocen.

Mientras tanto, sus padres pueden realizar enormes sacrificios económicos para llevarlos al Caribe, a las playas argentinas o a las sierras, convencidos de que vivirán momentos inolvidables. Sin embargo, no siempre esos viajes producen la felicidad esperada. Para algunos chicos, abandonar temporalmente sus rutinas también puede resultar difícil.

Esto no significa que las familias deban renunciar a viajar, mudarse o mejorar sus condiciones de vida. La cuestión es comprender que los niños perciben esos cambios desde una perspectiva completamente diferente de la adulta.

Por eso, cuando una mudanza es inevitable, conviene adoptar algunas precauciones.

La primera consiste en anticiparles lo que ocurrirá, explicarles las razones del traslado y darles tiempo para familiarizarse con la idea de vivir en otro lugar.

Otra recomendación es evitar, cuando resulte posible, que los más pequeños presencien el momento más intenso de la mudanza: la llegada del camión, el retiro de los muebles y el desmantelamiento de los ambientes conocidos. Durante esas horas pueden permanecer al cuidado de abuelos, tíos u otros familiares cercanos.

También resulta conveniente preparar su dormitorio antes de que lleguen a la nueva vivienda. Encontrar su cama, sus juguetes, sus adornos y objetos familiares puede ayudarlos a reconocer un espacio propio dentro de un entorno desconocido.

La intención es que descubran algo familiar en medio de tantos cambios. Que encuentren los mismos objetos, los mismos aromas y una habitación que conserve, en la medida de lo posible, la identidad de aquella que dejaron atrás.

Porque para un adulto desarmar un dormitorio significa trasladar muebles. Para un niño puede sentirse como si estuvieran desarmando una parte de su infancia.

No se trata de cuestionar el deseo de los padres de progresar, crecer o vivir mejor. Tampoco de impedir decisiones necesarias para el bienestar familiar.

Se trata, simplemente, de reconocer que un cambio beneficioso desde la mirada adulta puede representar una pérdida significativa para un niño de dos, tres, cuatro o cinco años.

Los chicos necesitan estabilidad, pertenencia y vínculos que puedan sostener en el tiempo. Necesitan sentir que, aun cuando todo a su alrededor se transforma, hay algo de su mundo que permanece.

Porque una infancia no se construye solamente con mejores casas, colegios o comodidades. También se construye con recuerdos, afectos y lugares que permiten echar raíces.

Y cuando esos vínculos se interrumpen una y otra vez, los chicos pueden terminar sintiéndose exactamente así: con las raíces al aire.

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