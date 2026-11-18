Juan Martín Boiero nació en Laborde, en el interior de Córdoba, y creció entre pueblos. Desde hace casi dos décadas tiene su base en Justiniano Posse. A los 14 años cruzó la puerta de Belgrano para una prueba; al año siguiente ya vivía en la capital. Tres años en la pensión del club y dos más en Nueva Córdoba, junto a su hermana, marcaron el salto de la vida de pueblo al ritmo de la ciudad: colectivo, distancia familiar y adaptación constante. "La adaptación fue difícil, porque venía de un pueblo y tenía que acostumbrarme a la ciudad”, contó en diálogo con Cadena 3.

Debutó como profesional a los 19 en Mitre de Santiago del Estero, en el Federal A. De ahí pasó por San Juan, seis meses en Guatemala, Crucero del Norte en Misiones y, finalmente, Europa. Allí estuvo tres años y medio. Hoy, a los 31, vuelve a vestir la camiseta de Desamparados de San Juan, club en el que ya había estado en 2019, antes de la pandemia. Desde agosto está de nuevo en la institución y, junto al equipo, pelea en el Regional Amateur. Ya se metieron en la final de la región Cuyo, con chance de ascenso al Torneo del Interior, y miran más arriba: el Federal A.

El viaje a Europa: fútbol amateur y trabajo en hoteles

La decisión de cruzar el Atlántico la tomó con su esposa. Tenía hermanos viviendo en el exterior. Empezaron en Madrid, en el departamento de una hermana, con la idea de quedarse en España. No se dio. Surgió una posibilidad en Italia y para allá fueron. “Tenía que aprender un idioma nuevo y adaptarme a muchos cambios”, recordó.

Cuando el campeonato se detenía por tres meses en verano, ambos trabajaban de mozos en hoteles. “Si no te gastabas todos los ahorros y ese tiempo era muy largo para estar como de vacaciones”, afirmó. Intercalaban descanso y trabajo para no perder el rumbo.

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Focaccias en el pueblo y el valor del camino

De regreso a Argentina, el semestre pasado en Justiniano Posse, junto a su mujer, armaron un emprendimiento gastronómico: focaccias. Les fue bien durante casi cuatro meses. El regreso a San Juan obligó a pausarlo, pero la idea quedó viva. “Juntamos el gusto de cocinar y lo emprendimos”, cuenta.

Boiero no idealiza el camino. Habla de fracaso como parte del recorrido: hay que acostumbrarse a convivir con él, reponerse y seguir, porque “en el fútbol a la vuelta de la esquina siempre tenés otra oportunidad”. Del éxito prefiere quedarse con el proceso: mirar hacia atrás y reconocer todo lo que se transitó resulta más gratificante que el momento de llegada.

Hoy su objetivo es claro. Quiere títulos y dejar huella en Desamparados. Y, a pesar de haber conocido otras realidades, sostiene junto a su esposa que quieren vivir en Argentina. Extrañan el país, “sea cual sea el momento en que se encuentre”.

Entrevista de La Argentina Posible.