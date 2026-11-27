FOTO: Qué repelentes utilizar en los niños y cuáles son los errores más frecuentes.

Con la llegada de las altas temperaturas y la proliferación del Aedes aegypti, mosquito transmisor del dengue, el médico pediatra Enrique Orschanski brindó una serie de recomendaciones sobre el uso adecuado de repelentes, especialmente en niños, para prevenir picaduras y evitar intoxicaciones.

El especialista explicó en Cadena 3 que las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de larvas y mosquitos, al tiempo que las personas tienen una mayor superficie de piel expuesta por utilizar menos ropa. Además, señaló que, pese a la disminución de casos de dengue, zika y chikungunya durante las últimas dos temporadas, es necesario mantener las medidas de prevención.

Orschanski remarcó que no deben aplicarse repelentes de ningún tipo en bebés menores de dos meses, debido al riesgo de toxicidad y de posibles reacciones cutáneas. En estos casos, recomendó recurrir a barreras físicas, como tules y mosquiteros, para proteger las cunas y los cochecitos.

También pidió extremar los cuidados durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, momentos en los que el mosquito presenta mayor actividad, aunque también puede picar durante el resto del día.

Respecto de los repelentes, el pediatra destacó la eficacia de dos principios activos: la icaridina y la dietilmetatoluamida (DEET). Explicó que, en el caso del DEET, una mayor concentración permite prolongar el tiempo de protección. Los productos al 7% pueden ofrecer entre una hora y media y dos horas de cobertura, mientras que los del 30% pueden alcanzar casi ocho horas.

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Para los niños mayores de dos meses, Orschanski consideró adecuada una concentración de DEET del 15%, mientras que en zonas con una elevada presencia de mosquitos indicó que puede utilizarse una del 25%, sin superar el 30%. En bebés y niños pequeños, es importante consultar previamente al pediatra y respetar las indicaciones del producto.

El médico insistió en que los repelentes, tanto en aerosol como en crema, deben aplicarse sobre la piel expuesta y nunca debajo de la ropa, debido al riesgo de irritación. Tampoco deben colocarse sobre heridas, cortes o zonas irritadas, ni cerca de los ojos o la boca.

"Nunca dejar que los chicos se pongan solos el repelente. Somos los adultos los que con un spray nos rociamos las manos y después los acariciamos en toda la zona expuesta", explicó. Asimismo, advirtió sobre la necesidad de mantener los envases fuera del alcance de los menores para evitar intoxicaciones accidentales.

En cuanto a los repelentes caseros y naturales, Orschanski desaconsejó su utilización en el actual contexto epidemiológico. Señaló que la citronela no ofrece una protección adecuada contra el Aedes aegypti y que otros productos aromáticos tienen un efecto de corta duración.

Orschanski también advirtió que el aumento de las temperaturas favorece la aparición de alacranes y aclaró que los repelentes de uso cutáneo no son eficaces contra estos animales.

Ante una picadura, recomendó acudir de inmediato a un centro asistencial, idealmente dentro de los primeros 30 minutos. Recordó que los hospitales públicos de Córdoba disponen de antiveneno antiescorpiónico, cuya administración depende de la evaluación médica.

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Entrevista de Guillermo López.