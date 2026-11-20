Un emprendedor argentino lanzó la primera producción de yerba mate tokenizada del mundo y agotó el lote inicial de 2.000 unidades en menos de un día. Se trata de Nicolás Tiférez, diseñador industrial de 42 años y fundador de la marca Mathienzo, quien desarrolló un modelo para que usuarios de cualquier país puedan invertir en activos reales de la industria misionera y expandir el consumo tradicional de la hoja hacia nuevos formatos gastronómicos.

La iniciativa surgió a mediados del año pasado junto a la startup argentina Real Blocks, especializada en llevar activos físicos al entorno digital. El piloto consistió en dividir 2.000 paquetes de yerba estacionada en tokens de 20 dólares cada uno, equivalentes a lotes de 11 paquetes. Una vez comercializada la mercadería a través de los canales digitales de la empresa, los inversores recuperaron su capital más una ganancia del 15%, o bien pudieron canjearlo por producto.

“No tenía mucha fe; no sabía si iba a pasar un mes, dos meses o un año en completarse el lote, y me llevé la sorpresa de que en menos de un día se vendió todo”, relató Tiférez en diálogo con Cadena 3. El empresario destacó que el mecanismo funcionó como una alternativa de financiamiento rápido de capital de trabajo sin recurrir a bancos tradicionales y permitió conectar “tecnología con cultura y raíz bien argentina”.

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Del diseño industrial a los yerbales de Oberá

Antes de fundar la marca en 2016, Tiférez —que trabajó durante una década en el área comercial de la firma de indumentaria La Martina— ni siquiera tomaba mate de forma habitual. Su acercamiento al rubro comenzó en 2012, cuando aplicó su formación como diseñador industrial para crear un mate de silicona fácil de curar. El éxito en ventas consolidó una comunidad de consumidores que lo impulsó a dar el salto hacia la producción de yerba.

Sin campos propios, viajó a Oberá, Misiones, donde se asoció con un productor local para desarrollar un producto de nicho con dos años de estacionamiento natural, diferenciándose de las yerbas industriales de secado rápido. Con el impulso internacional que figuras como Lionel Messi y el Papa Francisco le dieron a la infusión, apostó a lo que define como una "gourmetización" del sector.

Más allá del paquete tradicional: gasificadas, matcha y alfajores

Al advertir las limitaciones para competir en volumen con las grandes yerbateras y la dificultad de vender paquetes de medio kilo en el circuito gastronómico, Tiférez reorientó su estrategia hacia la diversificación de la hoja para bares, hoteles y restaurantes:

Bebidas listas para tomar: Desarrolló una versión gasificada a base de yerba mate y otras líneas funcionales con vitaminas y antioxidantes.

Matcha de yerba mate: Creó un polvo fino (maicha) pensado para preparaciones frías, calientes y aplicaciones de pastelería o gastronomía.

Alimentos: Incorporó alfajores elaborados con yerba mate como parte de su catálogo no tradicional.

“Soy un busca y me caracterizo por insistir en salir del molde de lo que hace la masa de esta industria”, afirmó el creador de Mathienzo, quien se mostró optimista sobre el potencial exportador del país: “Tenemos todas las condiciones de producto, capacidad de trabajo e inteligencia para salir a expandir lo que tenemos acá hacia el mundo”.