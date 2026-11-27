FOTO: Omar Borcard, el albañil que construyó su propio cine para mantener viva la pasión por las películas

Omar Borcard tenía 10 años cuando vendía diarios y revistas y destinaba parte del dinero que ganaba a comprar entradas para el cine. Décadas después, convertido en albañil, construyó con sus propias manos el Cine Paradiso, la única sala cinematográfica de Villa Elisa, Entre Ríos, que lleva más de 15.000 proyecciones.

A sus 72 años, fue declarado esta semana Personalidad Destacada de la ciudad por unanimidad del Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa impulsada por Alberto Ingold, integrante del centro cultural La Fragua. En diálogo con Cadena 3, repasó su historia y las dificultades económicas que enfrenta para sostener su proyecto.

Su pasión por el séptimo arte nació durante su infancia, cuando trabajaba como canillita y concurría al antiguo Cine Mitre, que cerró sus puertas en 1986. Después de trabajar como ayudante en una camisería y en un aserradero, a los 17 años comenzó a aprender el oficio de albañil, al que dedicó buena parte de su vida.

En 1996 comenzó a construir una sala sobre el techo de su vivienda. Trabajó durante 168 domingos y feriados hasta que, el 3 de junio de 2000, inauguró Cine Paradiso con la proyección de Alma mía, protagonizada por Pablo Echarri y Araceli González.

Sin embargo, diez años después, un conflicto familiar por la propiedad del terreno terminó con la demolición del cine. Sus padres le habían cedido el espacio ante escribano público, pero no tenía la escritura y el Concejo Deliberante había rechazado la subdivisión del terreno. Sus hermanos decidieron vender la propiedad.

"Se me cayeron las lágrimas, pero enseguida pensé que no tenía que desgastarme en llorar, sino cuidar energía para volver a empezar. Habíamos quedado en la calle con mi señora, sin casa, sin cine, sin nada", recordó.

Sus suegros le ofrecieron un terreno para levantar una nueva vivienda y otra sala. Con los materiales que logró recuperar de la demolición y de la antigua casa de su madre, construyó su segundo cine en apenas ocho meses, que inauguró en 2011.

Su historia inspiró a la cineasta entrerriana Luz Ruciello, quien dirigió Un cine en concreto, un documental que registró la primera sala, su demolición y la reconstrucción. El proyecto obtuvo financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y tuvo su estreno mundial en Miami. En 2017 abrió el Festival de Cine de Lima.

"Para un humilde albañil que miraba los festivales de cine de Mar del Plata por televisión y veía a los artistas caminar por la alfombra roja, que un día un desconocido camine por la alfombra roja de un festival internacional de cine es muy loco", expresó Borcard.

Según contó, el documental participó en 30 festivales y le valió a Ruciello un premio a la mejor dirección en la India. En 2019, además, Netflix eligió Cine Paradiso para realizar el preestreno de la película animada Klaus y colaboró con el acondicionamiento de la sala.

Borcard y su esposa viven actualmente con dos jubilaciones mínimas. Si bien agradeció el reconocimiento de su ciudad, aclaró que las dificultades económicas persisten y que el establecimiento necesita mejoras.

"Me gusta tener este reconocimiento para dejarle un legado a mi hija del corazón y a mis nietos. Pero no tanto por mí, porque a mí no me cambia nada. Los problemas económicos los sigo teniendo y al cine le siguen faltando cosas", señaló.

A partir de una publicación de Gabriel Cominotti que tuvo repercusión en distintos medios de comunicación, comenzó a recibir aportes económicos de personas de diferentes puntos del país. Con ese dinero, prevé pintar la sala y realizar algunas refacciones.

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El cine recibe habitualmente a alumnos de escuelas y adultos mayores de residencias geriátricas. La entrada cuesta actualmente $3.000, aunque Borcard permite el ingreso gratuito a los chicos que no pueden pagarla e incluso les regala golosinas.

"Cuando un chico me da un beso o un abrazo, siento que esa entrada pasó a valer $50.000 o $60.000. Si un chico no tiene, entra igual. No voy a ser más pobre por un paquete de caramelos", manifestó.

Finalmente, anticipó que el próximo 10 de diciembre Un cine en concreto será proyectado en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, donde estará presente con todos los gastos de su viaje cubiertos por los organizadores.

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Entrevista de Guillermo López.