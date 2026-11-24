Crearon una fábrica de pelotas para darles una oportunidad a personas privadas de su libertad
El Pase, ubicada en Trenque Lauquen, fue fundada por Martín Herrero en el año 2015.
24/11/2026 | 14:17Redacción Cadena 3
FOTO: El pase, la fábrica de pelotas que busca ayudar a la reinserción.
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Audio. La fábrica de pelotas que ayuda a personas privadas de su libertad con la reinserción social
La Argentina Posible
El Pase es una cooperativa social y fábrica artesanal de pelotas de fútbol (y vóley) ubicada en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, fundada en 2015 por Martín Herrero. Su objetivo principal es la inclusión laboral y reinserción social de personas privadas de su libertad —en especial quienes atraviesan la última etapa de su condena vinculadas a la Unidad Penitenciaria N.º 20 / penal de Las Tunas— y personas en situación de vulnerabilidad.
Martín Herrero, protagonista de esta iniciativa, explicó a Cadena 3 que El Pase funciona como un espacio donde se fabrica pelotas de fútbol y se ofrecen oportunidades laborales. "El Pase es una cooperativa que nació para darle vida a una fábrica de pelotas, con el propósito de generar un espacio laboral para personas privadas de libertad", señaló Herrero.
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El objetivo de esta cooperativa no se limita a la producción, sino que busca generar un cambio de perspectiva en los participantes. "Acompañamos a estas personas para hacer una transformación personal, a hacer un cambio de mirada antes de su libertad", agregó Herrero.
El Pase también amplía su alcance a la confección de prendas textiles. Este nuevo enfoque busca incluir a mujeres en situación de vulnerabilidad. "El Pase hace un trabajo de prevención, desarrolló un taller textil en el cual ya mucho tiempo que venimos trabajando con estas mujeres", destacó Herrero.
"A veces, la mala suerte de haber nacido en un contexto que no brinda oportunidades lleva a resultados propios de ese aprendizaje", comentó Herrero, subrayando la importancia de trabajar en el desarrollo de habilidades blandas.
Entrevista de La Argentina Posible.
Lectura rápida
¿Qué es El Pase? Es una cooperativa social y fábrica artesanal de pelotas de fútbol y vóley en Trenque Lauquen.
¿Quién fundó El Pase? Fue fundada por Martín Herrero en 2015.
¿Cuál es el objetivo principal de El Pase? Su objetivo es la inclusión laboral y reinserción social de personas privadas de libertad y en situación de vulnerabilidad.
¿Dónde se lleva a cabo esta iniciativa? En la Unidad Penitenciaria N.º 20 y en talleres textiles en Buenos Aires.
¿Por qué es importante El Pase? Busca generar un cambio de perspectiva y desarrollo de habilidades blandas en sus participantes.