FOTO: El pase, la fábrica de pelotas que busca ayudar a la reinserción.

El Pase es una cooperativa social y fábrica artesanal de pelotas de fútbol (y vóley) ubicada en Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, fundada en 2015 por Martín Herrero. Su objetivo principal es la inclusión laboral y reinserción social de personas privadas de su libertad —en especial quienes atraviesan la última etapa de su condena vinculadas a la Unidad Penitenciaria N.º 20 / penal de Las Tunas— y personas en situación de vulnerabilidad.

Martín Herrero, protagonista de esta iniciativa, explicó a Cadena 3 que El Pase funciona como un espacio donde se fabrica pelotas de fútbol y se ofrecen oportunidades laborales. "El Pase es una cooperativa que nació para darle vida a una fábrica de pelotas, con el propósito de generar un espacio laboral para personas privadas de libertad", señaló Herrero.

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El objetivo de esta cooperativa no se limita a la producción, sino que busca generar un cambio de perspectiva en los participantes. "Acompañamos a estas personas para hacer una transformación personal, a hacer un cambio de mirada antes de su libertad", agregó Herrero.

El Pase también amplía su alcance a la confección de prendas textiles. Este nuevo enfoque busca incluir a mujeres en situación de vulnerabilidad. "El Pase hace un trabajo de prevención, desarrolló un taller textil en el cual ya mucho tiempo que venimos trabajando con estas mujeres", destacó Herrero.

"A veces, la mala suerte de haber nacido en un contexto que no brinda oportunidades lleva a resultados propios de ese aprendizaje", comentó Herrero, subrayando la importancia de trabajar en el desarrollo de habilidades blandas.

Entrevista de La Argentina Posible.