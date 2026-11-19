Desde Puerto Deseado, en el extremo sur de Santa Cruz, Fernanda Toledo y su familia elaboran alfajores que combinan el mar argentino con la estepa. Su emprendimiento, Cascajo, nació con la visión de hacer gastronomía con identidad y hoy se destaca por productos únicos que incorporan lechuga de mar recolectada por ellos mismos.

En diálogo con Cadena 3, Fernanda contó que el proyecto comenzó como Cascajo Gastronomía. Ella ya venía dedicándose a la pastelería desde hacía siete u ocho años, primero como apoyo económico familiar. Tras una situación familiar difícil durante la pandemia, dejó la actividad por un tiempo y retomó los estudios. El impulso definitivo llegó de su hija mayor, quien le pidió que volviera a la pastelería. En diciembre del año pasado se sumó su esposo, desvinculado de su trabajo anterior, y juntos consolidaron el emprendimiento. En septiembre cumplieron dos años.

El producto estrella es el alfajor Deseadense. Nació de la investigación sobre las propiedades de las algas, un recurso abundante pero poco explotado en la gastronomía local, más acostumbrada a peces, mariscos y moluscos. La lechuga de mar se recolecta, se somete a un proceso de sanitización y se transforma en harina que se incorpora a las tapas. El corazón es de mermelada de frutos rojos de calafate y la crema aporta frescura de limón. “La idea era que sea un abrazo del mar y la estepa”, explicó Fernanda.

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Su contraparte es el Mar Deseado, inspirado en el invierno patagónico, frío y salino. También lleva lechuga de mar en las tapas, almendras y cacao, una ganache de chocolate semi amargo y centro de caramelo salado.

Al principio, la mención de “algas en un alfajor” generaba desconfianza. “La gente se imaginaba el gusto a puerto”, reconoció. Sin embargo, después de muchas pruebas para lograr un sabor equilibrado, el Deseadense fue elegido como el mejor alfajor de autor de la Patagonia en un certamen realizado en Lago Puelo. A partir de ahí, la demanda creció: quienes lo prueban se sorprenden porque el alga se percibe en el retrogusto sin invadir.

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Fernanda también se destaca por su pastelería de autor, con creaciones artísticas que incluyen frutas que parecen reales. Todo el trabajo es familiar y “a pulmón”. Su esposo está estudiando para recibirse de pastelero profesional. “Para nosotros la gastronomía es una forma de vida”, afirmó.

Quienes quieran conocer más de Cascajo pueden seguirlos en Instagram como @CascajoGastronomía, donde comparten su historia familiar y se puede contactar para encargues. Por el uso de chocolate real, recomiendan evitar envíos en los meses de mucho calor del norte del país y privilegiar épocas más frescas. Sus alfajores ya viajaron como regalo a Ecuador, Colombia y El Salvador, con excelentes devoluciones.

Entrevista de La Argentina Posible.