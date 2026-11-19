FOTO: Camila Ferrero, la joven diseñadora de Villa del Totoral que brilla en el mundo de la moda

Con solo 22 años y desde su taller en Villa del Totoral, en el norte de Córdoba, Camila Ferrero está construyendo un camino propio en el mundo de la alta costura. Hace menos de un año se recibió de la especialización en alta costura y fundó su marca, Calima.Du con la que ya logró destacarse en importantes desfiles de la provincia.

En diálogo con Cadena 3, Camila contó que la alta costura abarca “todo lo que es vestido de fiesta, vestidos para eventos grandes, corsetería, trajes de hombre y de mujer”. Su formación la realizó en la escuela Alida Gómez y, aunque reconoce que desde una ciudad del interior no es sencillo llegar a un público amplio, asegura que Córdoba capital y especialmente los concursos le abrieron muchas puertas.

El gran impulso llegó en septiembre, durante el Córdoba Fashion Week. Allí participó del “Show Joven Creador de Moda”, donde de una preselección quedaron 20 diseñadores y ella obtuvo el segundo puesto. Poco después, con apenas 48 horas de anticipación, fue convocada para un desfile importante en Villa Allende en el que compartió pasarela con referentes como Pampita, Hernán Drago y diseñadoras de la talla de Verónica de la Canal.

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“Nunca creí que iba a estar ahí en este momento”, reconoció. Preparó una colección a partir de diseños que había realizado durante el año y la presentó. La repercusión en Totoral y más allá fue totalmente positiva: “Todos mensajes muy lindos. La verdad que todos me apoyaron mucho”.

Su pasión nació de manera informal. Empezó modificando remeras que no le gustaban, durante la pandemia se compró una máquina de coser y comenzó a experimentar. “Dije: esto es lo que quiero hacer”, recuerda. Tres años después se recibió y se lanzó con su marca. Lo que más la enamora es el trabajo a mano: el bordado, los detalles, las terminaciones y que cada prenda quede “específicamente bien en el cuerpo de cada persona”.

Aunque en su familia no hubo profesionales de la costura, sí tuvo referentes cercanos: su abuela sabía coser y algunas tías abuelas se dedicaban un poco más al oficio.

A los jóvenes que sueñan con la moda pero sienten que el camino está lleno de obstáculos, Camila les deja un mensaje claro: “Que lo hagan. Es posible. Si te apasiona, si es lo que querés, se puede. Lo más lindo es el momento en el que pasás tus diseños y ves cómo a la gente le gusta. Hoy Córdoba se ha puesto muy al tanto de hacer desfiles y se están abriendo muchas puertas”.

Entrevista de La Argentina Posible.