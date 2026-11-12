Biofilm: de una charla de mate al sueño de hacer crecer la biotecnología argentina

En Lobos, provincia de Buenos Aires, nació hace una década Biofilm, una empresa dedicada a productos biológicos para el agro que hoy proyecta una fuerte expansión en investigación y desarrollo. Su historia empezó de manera casi casual: Rafael Jurado y Matías, dos profesionales que trabajaban para laboratorios de terceros y provenían del mundo de la semilla, se conocieron a través de un amigo en común.

Ambos compartían la misma idea: dejar de distribuir marcas ajenas y crear algo propio que generara valor a futuro. “De una presentación por un amigo en común a la semana nos estábamos asociando”, recordó Rafael Jurado, socio y director de operaciones de la compañía en diálogo con Cadena 3. “Nos unió el mismo sueño”.

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Este año Biofilm cumple 10 años. Arrancaron sin nombre propio y terminaron comprando la marca a una empresa que discontinuaba un coadyuvante. Su primer producto fue un pack para tratamiento de semillas de soja, compuesto por el inoculante biológico y un fungicida. Poco después sumaron un coadyuvante y, al ver la necesidad de diferenciarse en un mercado saturado de ofertas limitadas, fueron ampliando la paleta de productos.

En 2018 se incorporó el tercer socio, Daniel Bianchi, para reforzar el área comercial. Eso permitió dividir tareas: Bianchi se enfocó en la venta y Jurado pudo dedicarse más a operaciones, asuntos regulatorios e investigación y desarrollo.

Jurado destaca que Argentina es pionera en biotecnología. “Los productos biológicos argentinos son reconocidos en el mundo. Tenemos una cantidad de investigadores y desarrollos importantísimos. Competitivamente estamos en primera línea”, afirma.

Sin embargo, reconoce que las regulaciones locales suelen ser más burocráticas que en otros países y que el contexto agroecológico, tributario y fiscal es distinto al de naciones como Estados Unidos, donde existen incentivos por huella de carbono y una adopción diferente de estas tecnologías. Aquí el productor suele exigir un retorno más inmediato de la inversión.

La empresa no se detiene. Tiene un plan a tres o cinco años para ampliar su capacidad de almacenaje a 11.000 metros cuadrados, impulsada por el lanzamiento de productos de nutrición de cultivos. Además, invertirá en un centro de investigación y desarrollo de tecnologías biológicas.

“Creemos que todavía lo que conocemos del mundo de los microorganismos es ínfimo respecto a lo que está por conocerse. Si no nos ponemos a investigar, nos vamos a quedar en la cómoda”, explica Jurado. El objetivo es generar nuevos datos y ofrecer soluciones innovadoras al campo.

Entrevista de La Argentina Posible.