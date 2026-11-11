Kiguel, sobre los pronósticos fallidos de inflación cero: “Milei elige rumbos demasiado teóricos”

¿Estamos frente a una turbulencia circunstancial o ante una crisis del modelo económico que lleva adelante el Gobierno?

El modelo no está en crisis. Existen dos factores principales de preocupación. Por un lado, el contexto internacional, donde la suba de la inflación global y el alza de las tasas de interés afectan directamente el riesgo país. Por otro lado, las elecciones de medio término, un escenario en el cual quienes deben tomar decisiones de inversión prefieren poner en pausa sus proyectos, ya que el costo de equivocarse es más alto que el de esperar.

¿Por qué la incertidumbre electoral genera en la Argentina una crisis de confianza que no se observa en otros países de la región?

Porque en la Argentina los giros políticos son extremas oscilaciones pendulares. Pasar de una gestión con fuerte presencia estatal y populismo a una economía de mercado en poco tiempo genera el temor de que un eventual cambio de gobierno vuelva a imponer un modelo dirigista y altere nuevamente las reglas del juego.

¿A qué se debe el fuerte impacto de esta incertidumbre en el valor del dólar y en el riesgo país?

Ante la desconfianza, los argentinos se refugian de forma directa e inmediata en el dólar. Además, el país registra un elevado nivel de deuda en moneda extranjera. Al ponerse en duda la capacidad de generar las divisas necesarias para cumplir con esos pagos, el riesgo país se eleva, lo que restringe el acceso al financiamiento y consolida un círculo vicioso.

Frente a las proyecciones de exportaciones récord en energía y minería, ¿existen condiciones para avanzar hacia una dolarización?

Considero que no. Las divisas generadas por las exportaciones ingresan al sector privado y el Estado no dispone de ellas automáticamente; para pagar sus compromisos debe comprarlas con superávit fiscal o emisión. Asimismo, un ingreso masivo de dólares podría apreciar en exceso la moneda local, reduciendo la competitividad de las exportaciones tradicionales y generando el fenómeno conocido como "enfermedad holandesa".

¿Por qué no se cumplió el pronóstico oficial de lograr una rápida desaceleración de la inflación?

Porque se utilizaron modelos teóricos de libros de texto que ignoran la inercia inflacionaria, un fenómeno ampliamente documentado en los procesos de estabilización de Israel y América Latina. Por más que se aplique un esquema monetario estricto para reducir el consumo, la inercia requiere tiempo y paciencia para ceder, tal como ocurrió en Chile durante los años setenta, donde el proceso demandó entre seis y siete años.

¿El programa económico actual cuenta con un esquema monetario claro para bajar la inflación?

A diferencia de los programas fiscal y de desregulación, que son claros, el esquema monetario resulta confuso, ya que no queda explícito si el ancla es la cantidad de dinero, la tasa de interés o el tipo de cambio. Sin embargo, cambiar la estrategia desinflacionaria sería un error; en todo caso, se debería transitar hacia un sistema formal de metas de inflación, manteniendo de manera estricta el equilibrio fiscal como precondición.

¿Cómo afectará el nuevo modelo de mercado a las industrias y sectores productivos tradicionales?

Se pasa de un esquema de fuerte protección a una economía competitiva. Aquellas empresas que no logren adaptarse deberán asumir las pérdidas y buscar otras actividades, mientras que las que mejoren su productividad y ganen escala podrán consolidarse. En sectores como el automotriz, la continuidad dependerá de decisiones políticas y de la especialización en segmentos competitivos, como la producción de camionetas.

¿Anticipa un movimiento migratorio hacia las provincias con recursos energéticos y mineros, y observa un esfuerzo fiscal equivalente en los gobiernos subnacionales?

Habrá una migración progresiva hacia provincias como Neuquén, Salta, Jujuy o Catamarca atraída por mejores empleos y salarios, aunque la movilidad poblacional en la Argentina suele ser lenta. En cuanto al plano fiscal, la reducción del gasto público ha sido ejecutada casi en su totalidad por el Gobierno nacional, sin que se observe hasta el momento un ajuste equivalente en las administraciones provinciales.

¿Qué reformas estructurales considera que quedarán consolidadas en el país?

No se volverá a esquemas como los permisos de importación ni a seguros de cambio. Se consolidará una relación diferente entre el Estado y el mercado, con menor intervención pública, aunque continuará habiendo políticas sectoriales, esquemas de incentivo a grandes inversiones como el RIGI y reducciones paulatinas de tributos como las retenciones.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendarnos un libro, una película o una serie?

Recomiendo la obra de teatro y película "Desde el jardín" ("Being there"). Es una comedia que nos recuerda a los economistas que los ciclos de crecimiento y recesión responden a dinámicas naturales, explicadas con la misma sencillez con la que un jardinero describe el paso de las estaciones.

Entrevista de Sergio Suppo.