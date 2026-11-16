¿Es usted ya candidato a gobernador de la provincia de Córdoba?

En La Libertad Avanza estamos trabajando para ofrecerles a los cordobeses una alternativa que ponga fin a 30 años de peronismo. Consideramos que la provincia le ha quedado grande al gobernador Martín Llaryora para llevar adelante su gestión.

Al hablar del espacio opositor, ¿incluyen en esa alianza a Luis Juez, al PRO y al radicalismo cordobés?

Incluimos también a Primero la Gente. Con el senador Luis Juez venimos trabajando juntos desde la campaña pasada, cuando le ganamos al peronismo. Respecto al radicalismo, mantenemos las puertas abiertas para todos los dirigentes e intendentes con los que dialogamos, como Rodrigo de Loredo o Soledad Carrizo. La vocación es trabajar en equipo; si se logra avanzar con el radicalismo, bienvenido sea, y si no, competiremos sin ellos.

¿El presidente Javier Milei tiene interés real en competir por la gobernación de Córdoba con un candidato propio o aliado?

Córdoba es la provincia más liberal de la Argentina y resulta inexplicable que siga gobernada por el peronismo. La certeza de que La Libertad Avanza va a competir se confirmará cuando el gobernador fije la fecha electoral y deje de especular. Presentaremos una propuesta competitiva para demostrar que la provincia puede brillar, en lugar de continuar en el estado calamitoso al que la han llevado tras casi tres décadas de gestión, con graves problemas de inseguridad y una alta carga impositiva.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su rol de presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza y miembro de la mesa política nacional, ¿el presidente Milei le pidió explícitamente que sea el candidato a gobernador en Córdoba?

Como secretario general del partido a nivel nacional y miembro de la mesa de conducción, le puedo asegurar que en Córdoba vamos a competir y que las encuestas nos muestran muy competitivos para ganar. El peronismo cordobés mantiene la misma estrategia histórica: aumenta sistemáticamente los impuestos y, cuando se acerca la campaña, realiza anuncios de rebajas impositivas que nunca llegan al bolsillo de los ciudadanos.

Respecto al anuncio del presupuesto provincial que contempla una rebaja del impuesto inmobiliario y beneficios en Ingresos Brutos, ¿cuál es su postura?

Es más de lo mismo. En lugar de reducciones parciales, nuestra propuesta es la eliminación total del impuesto inmobiliario urbano. Ese tributo recauda 144.600 millones de pesos, mientras que la provincia gasta 90.000 millones en pauta publicitaria. Eliminando el gasto publicitario innecesario se puede financiar la quita del impuesto inmobiliario sin afectar la salud, la educación, la seguridad ni la obra pública. Además, proponemos ordenar o eliminar agencias provinciales duplicadas que gastan 110.000 millones de pesos sin control ciudadano.

¿La propuesta implica aplicar un ajuste severo sobre las cuentas y la estructura del Estado provincial?

Implica ordenar cuentas que hoy están desordenadas y no aportan soluciones. La eliminación del impuesto inmobiliario urbano significaría un ahorro de 140.000 pesos anuales por familia y la erradicación de una burocracia que genera juicios y trabas crediticias.

¿Qué postura tiene respecto a la obra pública en la provincia?

La obra pública necesaria debe realizarse, impulsando esquemas de participación público-privada que han demostrado funcionar. Lo que debe evitarse es que la obra pública se convierta en un foco de corrupción o en un agujero financiero alimentado a fuerza de impuestos.

¿De qué manera se definirá la candidatura a gobernador del espacio opositor?

La candidatura surgirá de la mesa de la alianza La Libertad Avanza, integrada por el PRO, el Frente Cívico, Primero la Gente y los sectores del radicalismo que se sumen.

Gobernar Córdoba requiere un equipo capacitado para reemplazar a una gestión de casi tres décadas. ¿Cuentan con los equipos técnicos necesarios?

Disponemos de un equipo de 150 técnicos que trabaja desde hace más de un año en un diagnóstico preciso de la provincia. Eso nos permite fundamentar propuestas concretas, como la eliminación del impuesto inmobiliario sin tocar los servicios esenciales, cuando Llaryora lo aumentó 170% el año pasado.

¿Cuáles son las principales prioridades identificadas en ese diagnóstico de la provincia?

Las prioridades son restablecer el orden, reducir la presión fiscal y bajar las tarifas eléctricas para ganar competitividad. Córdoba tiene la tarifa de luz más cara del país por deficiencias y cargos adicionales en EPEC. No planteamos privatizar la empresa, sino ordenar su distribución y costos para atraer inversiones y generar empleo. En seguridad, aplicaremos un criterio firme de que el que las hace las paga, y en materia tributaria reformaremos Ingresos Brutos para evitar el efecto en cascada.

¿Qué medidas propone para el sistema educativo provincial y la expansión de la Universidad Provincial?

Es necesario articular la Universidad Provincial con la Universidad Nacional de Córdoba y las universidades nacionales de la provincia, evitando la duplicación de estructuras. Hoy en día se trasladan institutos terciarios a la órbita provincial sin adaptar la oferta académica a las demandas reales del interior, lo que obliga a los jóvenes a seguir migrando a la capital.

La fluctuación en la opinión pública nacional respecto al gobierno de Javier Milei, ¿podría impactar negativamente en la propuesta electoral libertaria en Córdoba?

El Gobierno nacional está cumpliendo lo prometido y la ciudadanía valora el rumbo. Lo que no hay que hacer es recurrir al populismo ni a promesas electorales que luego se traducen en aumentos de impuestos del 170%.

¿Cómo lograr que el electorado cordobés, que suele votar opciones no peronistas a nivel nacional, respalde esa misma alternativa en los comicios provinciales?

Se logra trabajando en equipo con todos los sectores no llaryoristas y advirtiendo las maniobras del peronismo, como la especulación con la fecha de las elecciones, el uso de subsidios preelectorales y la utilización del aparato estatal.

Desde el Gobierno provincial los señalan como delegados del Gobierno nacional sin agenda propia para la provincia. ¿Qué responde a esa crítica?

Soy cordobés y trabajo para los cordobeses. La coherencia se demuestra en las votaciones en el Congreso, donde los diputados de La Libertad Avanza respaldamos a los sectores productivos e industriales, mientras que los legisladores que responden al gobernador votaron en contra de leyes clave como la minera y luego el mandatario asistió a actos del sector. Nosotros escuchamos a los vecinos en cada localidad, tenemos un canal de denuncias con miles de aportes y un equipo técnico trabajando para dar soluciones reales.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendar una película, un libro o una serie?

Recomiendo la película "El secreto de sus ojos". Es una obra excelente que transmite un gran mensaje y que vale la pena volver a ver.

Entrevista de Sergio Suppo.