FOTO: Escándalo en el COyS: investigan sueldos de $20 millones y hasta 1.000 horas extras al año.

La Justicia investiga presuntas irregularidades en el Ente Municipal Córdoba Obras y Servicios (COyS), a partir de denuncias presentadas por su presidente, Santiago Pinsiroli, que incluyen supuestos desvíos de fondos destinados a cooperativas de limpieza urbana, pagos millonarios de horas extras y maniobras vinculadas con dirigentes del Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac).

La investigación, a cargo del fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, derivó este miércoles en múltiples allanamientos en dependencias del organismo municipal, instalaciones del sindicato y domicilios particulares de empleados y gerentes relacionados con las presuntas irregularidades.

El COyS es el organismo municipal encargado de tareas de higiene urbana, barrido de calles, mantenimiento de espacios públicos y economía circular en la ciudad de Córdoba.

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• Cooperativas bajo investigación: solo el 30% de los beneficiarios estaba en regla

Uno de los principales ejes de la denuncia está relacionado con el funcionamiento de las cooperativas cuyos integrantes realizan tareas de limpieza y barrido en distintos sectores de la capital cordobesa.

Según una auditoría interna impulsada por Pinsiroli, de un total de 1.027 beneficiarios relevados, apenas 323, alrededor del 30%, tenían su situación completamente regularizada. El 70% restante presentaba inconsistencias administrativas o no había podido ser verificado.

Estas cooperativas reciben fondos municipales destinados al pago de sus integrantes, quienes también pueden acceder a beneficios mediante la Tarjeta Activa, utilizada para realizar compras.

La denuncia señala que numerosos trabajadores aseguraron recibir montos inferiores a los que les correspondían por sus tareas, mientras que otros figuraban en los registros de las cooperativas sin que se pudiera corroborar su participación efectiva en las actividades.

También se investiga la presunta existencia de beneficiarios que cobraban sin realizar tareas y la retención de tarjetas de pago por parte de responsables de algunas cooperativas.

La Justicia debe determinar si existieron desvíos de fondos y quiénes administraban el dinero que no habría llegado a los trabajadores.

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• Horas extras: empleados que habrían cobrado hasta $20 millones en un mes

El segundo eje de la investigación apunta al pago de horas extras a empleados y gerentes del COyS vinculados con el Surrbac.

Según la denuncia, el convenio laboral establece un máximo de 30 horas extras mensuales y 200 anuales por trabajador. Sin embargo, se detectaron registros de empleados que habrían llegado a acumular hasta 1.000 horas extraordinarias en un año.

Los montos liquidados también forman parte de las actuaciones judiciales. Existen recibos de sueldo con cifras de entre 15 y 20 millones de pesos correspondientes a un solo mes.

Una de las presuntas maniobras investigadas consiste en que determinados gerentes y empleados se habrían adjudicado y liquidado sus propias horas extras, sin la autorización correspondiente del presidente del organismo.

La denuncia apunta a integrantes de la estructura del COyS vinculados con el sindicato de recolectores, que tendría representantes en cargos gerenciales dentro del ente municipal.

En ese marco, durante los procedimientos realizados el miércoles fueron allanados los domicilios de ocho gerentes relacionados con el Surrbac.

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• El control de asistencia y los relojes biométricos móviles

Otro aspecto que se investiga es el sistema utilizado por el COyS para controlar la asistencia de su personal.

El organismo cuenta con dispositivos biométricos que registran las entradas y salidas de los trabajadores. Sin embargo, algunos de esos relojes son móviles y pueden trasladarse a distintos lugares de la ciudad.

El sistema fue implementado para permitir que los empleados registraran su presencia durante operativos especiales de limpieza, como los realizados después de partidos en el estadio Mario Alberto Kempes o recitales multitudinarios.

No obstante, la investigación busca establecer si estos dispositivos fueron utilizados para registrar la asistencia de personas que no concurrían efectivamente a sus puestos de trabajo.

Además, relevamientos internos del organismo advirtieron sobre niveles de ausentismo superiores al 50% de su personal.

La Fiscalía deberá determinar si existieron registros de presencialidad falsos y si estos mecanismos estuvieron relacionados con el pago irregular de remuneraciones y horas extras.

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• Amenazas al presidente del COyS y custodia policial

La investigación también incluye las denuncias por amenazas formuladas por Santiago Pinsiroli, quien aseguró haber recibido presiones de dirigentes sindicales después de negarse a autorizar determinadas liquidaciones de horas extras.

El funcionario había denunciado que representantes del Surrbac lo amenazaron con paralizar la recolección de residuos y otros servicios de higiene urbana si no habilitaba los pagos reclamados.

Pinsiroli volvió a denunciar amenazas después de los allanamientos y recibió custodia de la Policía de Córdoba.

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• La causa judicial y los allanamientos

Las primeras denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Enrique Gavier. Posteriormente, por disposición de la Fiscalía General de Córdoba, las actuaciones fueron derivadas al Fuero Anticorrupción y quedaron bajo la responsabilidad de Matías Bornancini.

Los allanamientos del miércoles alcanzaron la sede administrativa del COyS, bases operativas, instalaciones del Surrbac y domicilios particulares de personas vinculadas con la administración y liquidación de haberes.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación y registros relacionados con los pagos de horas extras, las asistencias del personal y la administración de fondos destinados a cooperativas.

La Fiscalía analiza ese material para determinar la existencia de posibles delitos y establecer las responsabilidades de las personas involucradas.

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Informe de Juan Federico.