Un operario que realizaba tareas de refacción en una vivienda ubicada en la calle Montes de Oca al 3.700 en barrio Corral de Palos, en la ciudad de Córdoba, protagonizó este martes un dramático accidente al caer a un pozo de unos 15 metros de profundidad, correspondiente a una ex cámara séptica.

El hecho se produjo mientras los trabajadores llevaban adelante tareas de albañilería y colocación de cerámicos. Según relató un compañero de la víctima identificado como Ariel, el accidente ocurrió en el patio del domicilio cuando el trabajador se había ausentado brevemente para buscar agua: al regresar, notó la ausencia de su colega y se encontró con la situación en el fondo del terreno.

Luego de poco más de media hora de trabajo, el hombre fue rescatado en buen estado de salud.

Por su parte, la subcomisaria Erika Casa, integrante del personal policial que trabajó en el operativo, confirmó que presentaba dificultades para respirar debido a las condiciones del lugar por lo que debió ser asistido con oxígeno.

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Las autoridades estiman que el hundimiento pudo haberse desencadenado por el reblandecimiento del terreno a raíz de las precipitaciones recientes.

El comisario Fernández Cabrera, por su parte, indicó que el trabajador sufrió politraumatismos y traumatismo lumbar, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Urgencias para mejor evaluación.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes desplegaron cuerdas y diversos elementos técnicos especializados para extraer al obrero de manera segura.

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