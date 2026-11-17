Tensión extrema: rescataron a un operario que cayó a un pozo de 15 metros en Córdoba
Un trabajador de una obra en construcción cayó a una ex cámara séptica de gran profundidad. Los bomberos y el DUAR trabajaron en el lugar mientras la víctima respondía a los llamados.
17/11/2026 | 09:54Redacción Cadena 3
FOTO: El domicilio donde sucedió el accidente laboral.
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Audio. Rescate a contrarreloj: un operario cayó a un pozo de 15 metros y pide ayuda desde el fondo
Juntos
Un operario que realizaba tareas de refacción en una vivienda ubicada en la calle Montes de Oca al 3.700 en barrio Corral de Palos, en la ciudad de Córdoba, protagonizó este martes un dramático accidente al caer a un pozo de unos 15 metros de profundidad, correspondiente a una ex cámara séptica.
El hecho se produjo mientras los trabajadores llevaban adelante tareas de albañilería y colocación de cerámicos. Según relató un compañero de la víctima identificado como Ariel, el accidente ocurrió en el patio del domicilio cuando el trabajador se había ausentado brevemente para buscar agua: al regresar, notó la ausencia de su colega y se encontró con la situación en el fondo del terreno.
Luego de poco más de media hora de trabajo, el hombre fue rescatado en buen estado de salud.
Por su parte, la subcomisaria Erika Casa, integrante del personal policial que trabajó en el operativo, confirmó que presentaba dificultades para respirar debido a las condiciones del lugar por lo que debió ser asistido con oxígeno.
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Un periodista relató el dramático impacto que sufrió el joven de la Quinta División del Club Ezeiza. La falta de ambulancia obligatoria en la categoría evidenció la desprotección.
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Las autoridades estiman que el hundimiento pudo haberse desencadenado por el reblandecimiento del terreno a raíz de las precipitaciones recientes.
El comisario Fernández Cabrera, por su parte, indicó que el trabajador sufrió politraumatismos y traumatismo lumbar, por lo que ha sido trasladado al Hospital de Urgencias para mejor evaluación.
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y personal del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes desplegaron cuerdas y diversos elementos técnicos especializados para extraer al obrero de manera segura.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un operario cayó a un pozo de 15 metros de profundidad durante trabajos de refacción.
¿Quiénes están involucrados? El operario, su compañero Ariel, y la subcomisaria Erika Casa del operativo policial.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este martes.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En una vivienda ubicada en la calle Montes de Oca, en la ciudad de Córdoba.
¿Cómo se está manejando la situación? Bomberos y personal del DUAR trabajan en la extracción del obrero utilizando cuerdas y equipos técnicos.
¿Por qué ocurrió el accidente? Se estima que el hundimiento fue causado por el reblandecimiento del terreno por las precipitaciones recientes.