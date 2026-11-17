Un nuevo y violento episodio de inseguridad sacudió al centro de la localidad bonaerense de Quilmes, donde una sucursal de una reconocida cadena de heladerías fue el blanco de un imponente robo piraña.

Al menos diez delincuentes ingresaron de manera intempestiva al local y, aprovechando la superioridad numérica y el factor sorpresa, se llevaron todo lo que encontraron a su paso en menos de medio minuto.

El hecho sucedió en la heladería Lucciano''s, ubicada en Colón y Almirante Brown.

El asalto ocurrió durante la tarde del viernes en pleno funcionamiento comercial. Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de la justicia para intentar dar con los responsables.

Una maniobra relámpago coordinada

De acuerdo con el registro fílmico, el grupo de jóvenes irrumpió en el local de forma simultánea. Mientras algunos de los implicados se abalanzaron sobre el mostrador para sustraer la mercadería exhibida, otros se dirigieron directamente hacia las personas que se encontraban en el salón.

"Mientras algunos sustraían productos del mostrador, otros se acercaron a dos mujeres que se encontraban en el lugar y le robaron un celular y una cartera", detallaron fuentes policiales en base a los videos de seguridad.

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ROBO PIRAÑA EN QUILMES: Alrededor de diez delincuentes asaltaron una heladería Lucciano’s, sobre la calle Colón. Robaron mercadería, dinero, un celular y una cartera. Intimidaron a empleadas y clientas. Todo ocurrió en menos de 30 segundos. https://t.co/KsKSlZHeN5 — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) November 17, 2026

/Fin Código Embebido/

En medio de la confusión y el temor, la empleada que atendía el comercio fue amenazada por los delincuentes, quienes lograron violentar y vaciar la caja registradora para apoderarse de la recaudación en efectivo antes de escapar con total impunidad.

Investigación en curso y sin detenidos

La rapidez del ataque impidió cualquier tipo de reacción defensiva tanto por parte del personal como de los clientes circunstanciales, consolidando el modus operandi de las bandas bajo la modalidad "piraña", diseñadas para golpear de forma masiva y disiparse velozmente.

La causa quedó a cargo de la Comisaría 1ª de Quilmes, cuyos efectivos trabajan en el análisis minucioso de las grabaciones y en la recolección de testimonios de las víctimas.

Hasta el momento, no se han registrado personas detenidas por el hecho, mientras crece la preocupación de comerciantes y vecinos de la zona céntrica por la reiteración de este tipo delitos.

Informe de Ariel Rodríguez.