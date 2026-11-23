El bio Ismael Geiser, un carnicero de 40 años oriundo de la localidad santafesina de Villa Guillermina, fue asesinado a balazos durante la madrugada del viernes 20 de noviembre por un farmacéutico de 62 años tras una discusión por el volumen de la música. Por el crimen permanece detenido Leandro Hipólito Pezz, a disposición del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

La víctima vivía y trabajaba en esa pequeña comunidad del departamento General Obligado, cercana al límite con Chaco. Según consignó el portal local VillaOcampoSF, Geiser atendía su propia carnicería sobre la calle Rosario, entre Bernardino Rivadavia y San Martín, justo al lado de la farmacia vinculada con el acusado. Pese a compartir la misma cuadra, hasta el momento no trascendió si ambos comerciantes mantenían conflictos previos.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del testimonio de un vecino, el episodio comenzó alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando el hijo de Pezz se acercó a Geiser para pedirle que bajara la música porque no dejaba dormir. El reclamo derivó en insultos y una fuerte discusión verbal a la que luego se sumó el farmacéutico.

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Horror en Santa Fe. Discutieron por la música y lo mató a tiros. El asesino es un farmacéutico que increpó a un carnicero por el volumen. Lo asesinó de 6 disparos. Lo remató cuando la víctima herido se quiso subir a la camioneta del tirador. Hallaron otras armas https://t.co/K5CqcqIt8P — Diego G (@gabrielediego) November 23, 2026

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Tras el cruce inicial, Pezz se retiró del lugar en una camioneta y regresó armado con un revólver en una mano y una escopeta en la otra. En medio de un nuevo enfrentamiento, le disparó al carnicero a corta distancia. Aunque logró caminar herido hasta su camioneta para intentar subir, el agresor volvió a acercarse y le efectuó más disparos, en una secuencia que quedó registrada en un video grabado por un vecino y viralizado en redes sociales.

Minutos después, tras el aviso de un testigo en la Comisaría 8ª, efectivos policiales hallaron a Geiser tendido sobre el asfalto sin signos vitales, en la esquina de Rosario y San Martín, rodeado de varias vainas servidas. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Reconquista para la autopsia.

Luego de las primeras pericias, la Policía de Investigaciones (PDI) allanó una vivienda vinculada con el sospechoso, donde secuestró armas de fuego, municiones y una camioneta Toyota Hilux. Si bien en un principio también fue aprehendido el hijo del acusado, el fiscal dispuso su libertad y mantuvo detenido únicamente a Pezz padre mientras avanza la investigación.

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