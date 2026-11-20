FOTO: Otro femicidio sacude a Santa Fe: un policía asesinó a su pareja y se suicidó.

Un policía asesinó a su pareja, también integrante de la fuerza, y luego se quitó la vida este viernes en una vivienda del barrio Alfonso, en la ciudad de Santa Fe. Se trata del segundo femicidio registrado en la capital provincial en lo que va de la semana.

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Corrientes al 4.100, donde fueron encontrados los cuerpos de ambas víctimas.

Tras el hallazgo, distintas unidades policiales acudieron al lugar y establecieron una custodia en la vivienda hasta la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), encargados de analizar la escena del crimen.

La causa quedó bajo intervención de la fiscal en turno de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según un relevamiento del Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), la provincia de Santa Fe registró 49 femicidios entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026.

El informe de la organización detalla que 26 fueron femicidios directos o íntimos, cuatro vinculados y uno fue un travesticidio.

Además, contabiliza seis casos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, mientras que otros diez permanecen bajo investigación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-