Otro femicidio en Santa Fe: un policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida
El hecho ocurrió este viernes en una vivienda de barrio Alfonso. Ambos eran integrantes de la fuerza policial. Es el segundo asesinato registrado en la capital provincial en lo que va de la semana.
20/11/2026 | 10:49Redacción Cadena 3
FOTO: Otro femicidio sacude a Santa Fe: un policía asesinó a su pareja y se suicidó.
-
Audio. Otro femicidio en Santa Fe: un policía asesinó a su pareja y luego se suicidó
Juntos
Un policía asesinó a su pareja, también integrante de la fuerza, y luego se quitó la vida este viernes en una vivienda del barrio Alfonso, en la ciudad de Santa Fe. Se trata del segundo femicidio registrado en la capital provincial en lo que va de la semana.
El hecho ocurrió en un domicilio ubicado en Corrientes al 4.100, donde fueron encontrados los cuerpos de ambas víctimas.
Tras el hallazgo, distintas unidades policiales acudieron al lugar y establecieron una custodia en la vivienda hasta la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), encargados de analizar la escena del crimen.
La causa quedó bajo intervención de la fiscal en turno de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.
/Inicio Código Embebido/
Conmoción en Córdoba. Femicidio en La Cañada: el agresor tiene una herida en la yugular y está en estado crítico
El director del Hospital de Urgencias, Fabricio Vitali, confirmó que el sospechoso fue operado de madrugada tras el crimen de una mujer de 35 años en un bar de Córdoba.
/Fin Código Embebido/
Según un relevamiento del Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), la provincia de Santa Fe registró 49 femicidios entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026.
El informe de la organización detalla que 26 fueron femicidios directos o íntimos, cuatro vinculados y uno fue un travesticidio.
Además, contabiliza seis casos en contextos de narcotráfico y crimen organizado, mientras que otros diez permanecen bajo investigación.
/Inicio Código Embebido/
Violencia de género. Conmoción en Córdoba: asesinó a su mujer de una puñalada en un bar de La Cañada y quiso suicidarse
Fue en la calle Marcelo T. de Alvear al 380, en el centro de la capital provincial. La víctima era empleada del local. El agresor se encuentra internado en grave estado.
/Fin Código Embebido/
-
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Santa Fe? Un policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida.
¿Quiénes fueron las víctimas? Ambas víctimas eran integrantes de la fuerza policial.
¿Cuándo sucedió el hecho? El hecho ocurrió este viernes.
¿Dónde se produjo el crimen? En un domicilio ubicado en Corrientes al 4100, barrio Alfonso.
¿Por qué es relevante? Es el segundo femicidio registrado en la capital provincial en la semana.