FOTO: Preocupación en Mina Clavero por un millonario canon que deben pagar los hoteleros.

Crece la preocupación entre los hoteleros y propietarios de complejos de cabañas de Mina Clavero, en el valle de Traslasierra, por el elevado costo de un canon provincial que deben abonar por el vertido de efluentes líquidos y que, en algunos casos, alcanza los 1,2 millones de pesos mensuales.

En un contexto marcado por la caída de la actividad turística y la proximidad de la temporada de verano, los prestadores advierten sobre las dificultades económicas para afrontar esta obligación, que, según denuncian, se cobra incluso a establecimientos que permanecen cerrados.

Alberto, propietario de un complejo hotelero de la localidad, expresó su preocupación en diálogo con Cadena 3 y aseguró que los montos varían de acuerdo con cada establecimiento. "Es una estafa lo que nos están cobrando. Algunos pagan 600 mil pesos, otros 800 mil y otros un millón 200 mil pesos", cuestionó.

El empresario contó que un grupo de prestadores turísticos contrató abogados de la ciudad de Córdoba para presentar un recurso de amparo ante la Justicia. Sin embargo, sostuvo que la facturación continuó pese a la presentación judicial.

"Soy hotelero y estoy debiendo 10 millones de pesos, pero hay gente en el grupo que tenemos que debe 20 millones", reveló.

El canon es establecido por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y, según explicó Alberto, su cobro se canaliza a través de la Dirección General de Rentas de Córdoba.

Esta situación genera una preocupación adicional entre los empresarios ante la posibilidad de que las deudas deriven en medidas judiciales, como embargos de cuentas bancarias o bienes. "Si vos no pagás, te pueden embargar la cuenta corriente o una propiedad", advirtió.

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• El impacto de la caída del turismo

Uno de los principales cuestionamientos de los hoteleros es que, según sostienen, los importes se facturan durante todo el año, independientemente del nivel de ocupación de los establecimientos. "El turismo está en caída. Lo poco que tenés, que es casi nada, se ve afectado por estos costos. Hay lugares que están cerrados, pero igual se lo cobran", manifestó Alberto.

El empresario consideró que la situación sería diferente si los montos estuvieran vinculados con los períodos de mayor actividad turística, particularmente durante la temporada estival.

Los prestadores temen que la combinación de la baja demanda, los costos operativos y la acumulación de deudas comprometa la continuidad de los emprendimientos turísticos. "Venimos muy preocupados porque no se ha movido hasta ahora el turismo", remarcó.

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• En qué consiste el canon que cuestionan los hoteleros

El denominado canon por el uso de cuerpos receptores de efluentes, tratamiento y vertido alcanza a establecimientos industriales, comerciales y de servicios que generan descargas líquidas y que, bajo determinadas condiciones, no cuentan con conexión a una red colectora cloacal.

La normativa comprende a hoteles, complejos de cabañas, campings y otros alojamientos que utilizan suelos, subsuelos o cursos de agua como cuerpos receptores de sus efluentes.

Los importes se determinan mediante fórmulas que contemplan distintos parámetros, entre ellos las características de los efluentes, el caudal de descarga y la autorización correspondiente.

En abril de 2026, mediante la Resolución General N.º 18, la APRHI incorporó una fórmula alternativa de cálculo basada en el consumo real de agua, tras recibir reclamos de establecimientos cuya actividad es estacional.

Para acceder a esa modalidad, los prestadores deben reunir determinados requisitos, entre ellos contar con autorización de vertido y presentar declaraciones juradas mensuales sobre su consumo de agua.

Por el momento, se desconoce si los establecimientos que denunciaron los elevados costos en Mina Clavero reúnen esas condiciones.

Cadena 3 se comunicó con la Administración Provincial de Recursos Hídricos para conocer los fundamentos de los montos facturados y obtener precisiones sobre la situación denunciada por los hoteleros, pero, al cierre de esta nota, no hubo respuesta.

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Informe de Agustina Vivanco.