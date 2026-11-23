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El papa León XIV protagonizó este domingo una jornada especial en el Vaticano al compartir un almuerzo con 1.300 personas en situación de vulnerabilidad.

La actividad se realizó en el aula Pablo VI y formó parte de la Décima Jornada Mundial de los Pobres.

Lo particular para la audiencia de Cadena 3 es el parecido de quien está ubicado a la izquierda del Sumo Pontífice con el Turco Genesir.

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Nuestro querido Papa León XIV cumple 71 años. Muchas felicidades Santo Padre Que el Señor lo guarde, le dé larga vida, lo haga santo en la tierra y no lo entregue a la voluntad de sus enemigos https://t.co/aviwkYrM3V — Luis Marín de San Martín (@LMarinOSA) September 14, 2026

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En realidad, se trata del arzobispo español monseñor Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad (y miembro de la Orden de San Agustín).

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