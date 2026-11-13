"Desaparecieron todos": el dramático relato de una cordobesa varada en Punta Cana

Cientos de pasajeros argentinos que debían regresar a Córdoba permanecen varados en condiciones críticas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, República Dominicana, luego de que un incidente en la pista obligara a cancelar su vuelo de la aerolínea Arajet.

En diálogo con Cadena 3, Delia "Barbarita", una de las viajeras afectadas que se encuentra en la terminal junto a un contingente de ocho personas, describió la dramática situación que atraviesan desde este jueves por la tarde, cuando ya estaban embarcados listos para despegar.

"Estábamos arriba del avión con todo el equipaje a las 5 de la tarde y nos hicieron bajar. Nos dijeron que lo postergaban para las 10, después para las 12 y finalmente lo cancelaron. Prometieron mandarnos a hoteles, pero nunca nos llevaron. A las 2 de la mañana desaparecieron todos los empleados de Arajet y nos dejaron tirados", denunció.

Ancianos en el piso y falta de medicación

Según relató la pasajera cordobesa, tras cancelar el vuelo los hicieron salir de la zona de embarque y quedaron retenidos en el sector de check-in, un área sin asientos ni comercios donde comprar agua o alimentos.

"El aeropuerto está colapsado. Hay niños, personas en silla de ruedas y gente muy mayor durmiendo en el suelo, deshidratada y sin nada para tomar, porque ni siquiera teniendo dinero podés comprar algo acá adentro", explicó.

La situación reviste especial gravedad por el cuadro de salud de su marido: "Mi esposo es cardíaco, tiene un bypass, un reemplazo de válvula y nueve años de leucemia. Toma muchísima medicación. Tiene remedios para dos días más, pero uno no viaja con una farmacia encima", advirtió con angustia.

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Incertidumbre total para el regreso

Aunque la pista del aeropuerto dominicano ya volvió a operar tras la avería sufrida por otra aeronave de la misma compañía, el vuelo hacia Córdoba sigue sin resolverse debido a que las tripulaciones cumplieron sus horas reglamentarias de servicio.

"Nadie te da una respuesta. Hoy Arajet no vuela a Córdoba, así que no sabemos si nos van a dar hotel, si nos van a mandar mañana o si nos quieren llevar a Santo Domingo para volar a Buenos Aires. Seguimos esperando que alguien de la empresa aparezca", concluyó.