Bill Gates llegó a Ushuaia: el misterio detrás de su desembarco en el sur del país
El magnate se habría encontrado con Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC. El puerto, intervenido hace un año, registra piquetes y una situación compleja.
19/11/2026 | 09:41Redacción Cadena 3
FOTO: Bill Gates llegó a Ushuaia.
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El empresario Bill Gates arribó a Ushuaia, siendo captadas imágenes en el muelle de la ciudad más austral del mundo. La visita del magnate coincidió con el amarre de megayates en la zona.
Entre los yates se encuentra el de Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC, quien aparentemente recibió a Gates en su embarcación.
En el puerto hay piquetes. La situación es complicada, ya que se encuentra intervenido desde hace un año y se anunció su continuidad por parte del gobierno nacional.
Este no es el primer encuentro de Gates con Ushuaia, ya que había visitado la ciudad en 2007. El yate 'Octopus', de su socio Paul Allen, también es habitual en la región, atrayendo la atención por su tamaño y las dos helicópteros en cubierta.
Aún no se conoce con quién está Bill Gates durante su visita. Todo ocurre en un marco de discreción y fuerte hermetismo.
Informe de Sebastián Peri Robledo.
Lectura rápida
¿Quién visitó Ushuaia?
El empresario Bill Gates arribó a Ushuaia.
¿Con quién se reunió Gates?
Se reunió con Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC.
¿Qué sucede en el puerto?
Hay piquetes y la situación es complicada debido a una intervención gubernamental.
¿Cuándo había visitado Gates Ushuaia anteriormente?
Gates había visitado la ciudad en 2007.
¿Qué yate es habitual en la región?
El yate 'Octopus', de su socio Paul Allen, es habitual en la región.