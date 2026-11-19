El empresario Bill Gates arribó a Ushuaia, siendo captadas imágenes en el muelle de la ciudad más austral del mundo. La visita del magnate coincidió con el amarre de megayates en la zona.

Entre los yates se encuentra el de Lorenzo Fertitta, exdirector ejecutivo de la UFC, quien aparentemente recibió a Gates en su embarcación.

En el puerto hay piquetes. La situación es complicada, ya que se encuentra intervenido desde hace un año y se anunció su continuidad por parte del gobierno nacional.

Este no es el primer encuentro de Gates con Ushuaia, ya que había visitado la ciudad en 2007. El yate 'Octopus', de su socio Paul Allen, también es habitual en la región, atrayendo la atención por su tamaño y las dos helicópteros en cubierta.

Aún no se conoce con quién está Bill Gates durante su visita. Todo ocurre en un marco de discreción y fuerte hermetismo.

Informe de Sebastián Peri Robledo.