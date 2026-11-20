El Ministerio Público Fiscal realiza este viernes un allanamiento en la vivienda de Claudio Garavaglia, el hombre que fue encontrado asesinado y calcinado dentro de su camioneta en la zona de La Cumbre, en el valle de Punilla.

El procedimiento se desarrolla en Faustino Allende 286, en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, casi en la intersección con Roque Sáenz Peña.

Personal del Ministerio Público Fiscal trabaja en el interior del inmueble, mientras que la calle Faustino Allende permanece totalmente cortada al tránsito durante el operativo.

Garavaglia fue encontrado muerto dentro de su camioneta incendiada en las sierras de Córdoba. Sobre el hombre pesaban denuncias por presunto abuso sexual.

El allanamiento se lleva adelante en el marco de la investigación judicial por su asesinato.

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