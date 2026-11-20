Allanamientos en la casa de Claudio Garavaglia, el hombre asesinado y calcinado en La Cumbre
El Ministerio Público Fiscal lleva adelante un operativo en la vivienda de la víctima, ubicada en barrio Cofico de la capital provincial. Hay un corte total de tránsito en el sector.
20/11/2026 | 11:11Redacción Cadena 3
FOTO: Allanamientos en la casa de Claudio Garavaglia. (Foto: Fernando Barrionuevo/Cadena 3)
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El Ministerio Público Fiscal realiza este viernes un allanamiento en la vivienda de Claudio Garavaglia, el hombre que fue encontrado asesinado y calcinado dentro de su camioneta en la zona de La Cumbre, en el valle de Punilla.
El procedimiento se desarrolla en Faustino Allende 286, en barrio Cofico de la ciudad de Córdoba, casi en la intersección con Roque Sáenz Peña.
Personal del Ministerio Público Fiscal trabaja en el interior del inmueble, mientras que la calle Faustino Allende permanece totalmente cortada al tránsito durante el operativo.
Garavaglia fue encontrado muerto dentro de su camioneta incendiada en las sierras de Córdoba. Sobre el hombre pesaban denuncias por presunto abuso sexual.
El allanamiento se lleva adelante en el marco de la investigación judicial por su asesinato.
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Lectura rápida
¿Qué se está realizando este viernes? Se está llevando a cabo un allanamiento en la vivienda de Claudio Garavaglia.
¿Quién es Claudio Garavaglia? Es un hombre que fue encontrado asesinado y calcinado dentro de su camioneta en La Cumbre.
¿Dónde ocurre el allanamiento? En Faustino Allende 286, barrio Cofico, ciudad de Córdoba.
¿Por qué se realiza el allanamiento? En el marco de la investigación judicial por el asesinato de Garavaglia.
¿Qué se encontró en la investigación previa? Garavaglia había sido hallado sin vida dentro de su camioneta incendiada, y había denuncias por presunto abuso sexual en su contra.